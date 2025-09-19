Un grande percorso di democrazia e radicamento territoriale sta per attraversare la Sicilia. Europa Verde Sicilia annuncia l’avvio delle assemblee provinciali che, tra settembre e ottobre, toccheranno tutte le province dell’isola: da Agrigento a Palermo, passando per Messina, Caltanissetta, Trapani, Ragusa, Catania e Siracusa.

Questi appuntamenti non sono semplici scadenze organizzative: saranno cantieri di idee e partecipazione, momenti di confronto con cittadini, iscritti e simpatizzanti, in cui si discuterà delle sfide ambientali, sociali ed economiche che attendono la nostra terra. Ma soprattutto, rappresentano un passaggio decisivo: la costituzione degli organismi provinciali e l’elezione dei delegati al Consiglio Federale Regionale, l’organo che darà voce a tutte le province, rafforzando il carattere democratico e inclusivo della nostra comunità politica.





«Le assemblee provinciali sono il cuore pulsante di Europa Verde Sicilia – dichiarano i portavoce regionali Alessandra Minniti e Fabio Giambrone –. Da questi incontri nascerà la rappresentanza più autentica: dirigenti e delegati che porteranno la voce dei territori nelle battaglie per la giustizia sociale climatica per tutti coloro che chiedono un futuro diverso per la Sicilia».

Sulla stessa linea il co-coordinatore della Direzione Regionale, Giovanni Francesco Romeo: «Queste assemblee non sono solo riunioni politiche, ma laboratori di democrazia dal basso. Trasformeremo la rabbia per decenni di malapolitica in energia progettuale. Vogliamo costruire una Sicilia che non si arrende, che rifiuta clientelismi di padrini e padroni e scelte calate dall’alto, scegliendo la strada della sostenibilità e della giustizia sociale».

Europa Verde Sicilia invita cittadine e cittadini a partecipare: perché il cambiamento reale nasce dal basso, dall’impegno comune e dal coraggio di credere che la Sicilia possa essere laboratorio di futuro e di speranza.





Calendario delle assemblee:

Agrigento – Sabato 20 settembre ore 10.00 – Sala Maccalube – Aragona (Ag)

Messina – Domenica 21 settembre ore 9.30 – Hotel S.Elia – Messina

Caltanissetta – Sabato 27 settembre ore 10.00 – Associazione ONA – Gela (CL)

Domenica 5 ottobre – Ragusa

Sabato 11 ottobre – Catania

Domenica 12 ottobre – Siracusa

Sabato 18 ottobre – Trapani

Domenica 26 ottobre – Palermo

