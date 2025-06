Un’estate di emozioni tra borghi marinari, jazz al tramonto, degustazioni gourmet e tournaturalistici nella costa settentrionale sicilianaSarà un’estate all’insegna dell’arte di vivere siciliana quella proposta dalla seconda edizionedel Festival del Mare e del Gusto, in programma nei fine settimana dal 6 giugno al 12 settembre2025 lungo la spettacolare Costa d’Oro, in provincia di Palermo. Un itinerario esperienziale cheunisce musica jazz, tradizioni culinarie, escursioni e cultura in dieci comuni affacciati sul mare.

Il festival, promosso dal FLAG “GALP Golfo di Termini Imerese”, nasce con l’obiettivo divalorizzare le “economie del mare” attraverso un’offerta turistica sostenibile e autentica, celebrandol’identità culturale e gastronomica del territorio.Dieci tappe tra gusto e bellezza Bagheria, Santa Flavia, Casteldaccia, Altavilla Milicia, Trabia, Termini Imerese, Campofelice di Roccella, Lascari, Cefalù e Pollina si trasformeranno nei palcoscenici di un viaggio multisensorialeche intreccia natura, arte, sapori e musica.

Ogni evento prenderà il via al tramonto con degustazioni gratuite a base di pescato locale, vini

autoctoni e dolci tradizionali, seguite da suggestivi concerti jazz sotto le stelle, in scenari dal fascino senza tempo.

Tra i protagonisti musicali attesi: Anita Vitale, Eleonora Tomasino, i Swingrowers, Valeria

Milazzo Trio, Alessandra Salerno, Giacomo Tantillo, Gianni Gebbia Trio, Mike

Mazzari e Pamela Barone Quartet, per un programma che attraversa stili e contaminazioni dal classic jazz all’electro swing.

Un patrimonio da esplorare: arte, archeologia e natura Il festival non è solo spettacolo, ma anche scoperta del territorio: i weekend saranno arricchiti da escursioni guidate gratuite alla scoperta di luoghi iconici come l’area archeologica di Himera, la Riserva Naturale Pizzo Cane e Grotta Mazzamuto, il Museo dell’Acciuga di Aspra, le ville storiche di Bagheria e i siti UNESCO del percorso arabo-normanno tra Solunto e Cefalù. Ogni esperienza sarà un’occasione per riscoprire le radici storiche e paesaggistiche della Sicilia settentrionale, in un contesto pensato per valorizzare la Costa d’Oro come destinazione culturale ed enogastronomica. La Costa d’Oro, un marchio d’area per il futuro del territorio Il progetto si inserisce nel più ampio percorso di marketing territoriale ideato dal FLAG “GALP Golfo di Termini Imerese”, promotore del brand “La Costa d’Oro”, che mira alla creazione di un’identità condivisa tra i comuni costieri, capace di innescare dinamiche di sviluppo economico attraverso la valorizzazione delle eccellenze locali.

Collaborazioni di prestigio

In collaborazione con la scuola Euroform, durante gli eventi si terranno esclusivi show

cooking che esalteranno le ricette tipiche della tradizione marinara. Partner d’eccellenza anche

le Cantine Duca di Salaparuta, che accompagneranno le serate con raffinate degustazioni dei loro

vini.

Contemporaneamente, una versione parallela del festival animerà anche i territori della Sicilia Sud

Occidentale, organizzata dal FLAG “GALP Il Sole e l’Azzurro” di Sciacca.

Info e prenotazioni

INFO BIGLIETTI

I ticket per partecipare alle degustazioni e le escursioni sono gratuiti e prenotabili online

sul sito web del festival (fino ad esaurimento posti).

Ulteriori informazioni anche nei canali social della manifestazione:

https://www.facebook.com/lacostadoro https://www.instagram.com/lacostadoro/

