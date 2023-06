Santa Venerina (CT) – La sicurezza dei bambini in auto è il tema dell’incontro organizzato sabato 17 alla Casa del Vendemmiatore da Super Lap Driving Academy, la no profit fondata dal pilota automobilistico santavenerinese Walter Palazzo. L’evento ha l’obiettivo di illustrare alle donne incinte e ai neo genitori le specifiche cautele che garantiscono la sicurezza dei loro piccoli durante gli spostamenti in macchina.

Relatori dell’incontro saranno la ginecologa Daniela Grasso e la Pediatra Francesca Mazza insieme alla pilota e pedagogista giarrese Laura Zappalà e al pilota Palazzo. Gli esperti parleranno degli accorgimenti da adottare per garantire la sicurezza dei bambini durante gli spostamenti in auto, a partire dalla gravidanza e fino all’adolescenza, ed infine illustreranno quali sono gli errori più comuni nell’uso dei seggiolini e degli altri dispositivi di sicurezza.

“Sono stato una vita a contatto coi motori e ho sentito il bisogno di impegnarmi in un progetto utile per la collettività”, racconta Walter Palazzo, “la sicurezza delle persone in auto è un tema che mi sta a cuore e arricchisce di spessore il mio percorso sportivo da pilota”.

Questo è il primo di una serie di appuntamenti rivolti ai neo genitori, e Livia Magnano, cofondatrice di Super Lap, spiega così la scelta di iniziare proprio da Santa Venerina “abbiamo consolidato la nostra presenza anche in altre regioni d’Italia, ma è qui che abbiamo mosso i nostri primi passi ed abbiamo un fortissimo legame con le persone che abitano in questo territorio”.

L’iniziativa denominata “Mamme in Auto” è in programma alla casa del Vendemmiatore sabato 17 giugno alle ore 18,00. L’ingresso è gratuito ed è consigliata la prenotazione del posto a sedere al 349.5716536 o sul sito www.superlap.it.

