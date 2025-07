Il miglior bar tender d’Italia Simone Mole’ e lo chef stellato di Modica Fabio Pluchino saranno i protagonisti della serata, in programma domani, alle 19 da Palco, il cockail bar di Pizzale Ungheria a Palermo dove, per l’occasione, gli ospiti avranno la possibilità di deliziare il palato con un menù particolare ed inedito che omaggia la prelibatezza culinaria della Sicilia.

Da giovedì invece tornerà protagonista la musica, dalle 19 alle 21, con Ornella P, e nel corso della serata sarà possibile degustare i Cocktails alla spina e i piatti per l’aperitivo preparati da Pluchino. Venerdì sarà la volta di Tony Tonè che dalle 19 a mezzanotte farà rivivere la magia della musica degli anni 80 con pezzi ever green mentre sabato dalle 20 a mezzanotte è prevista la serata messicana “Mexican here We come” organizzata in partnership con Espolon Tequila che vedrà in console dj Draxen.

