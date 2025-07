Torna l’appuntamento con il dj set da “Palco” il cocktails bar di piazzale Ungheria, gestito dal re delle miscele Simone Molè’, già migliore bar render d’Italia, che giovedì 3 luglio a partire dalle 18.30 fino alle 21 vedrà protagonista la musica di Ornella P mentre sabato prossimo dalle 20 alle 24 in programma serata messicana promossa da Espolon Tequlla dove sarà possibile degustare i piatti che si ispirano alla cucina messicana che saranno realizzati dallo chef stellato Fabio Pluchino, di Modica e sarà accompagnata dalla musica del dj Draxen.“Stiamo pensando di calendarizzare degli appuntamenti fissi durante la settimana -spiega Molè- prevedendo per ogni giorno della settimana degli eventi diversi per far conoscere i nostri straordinari cocktails alla spina e le nostre prelibatezze culinarie”.

