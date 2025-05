Più di cinquemila presenze giornaliere registrate in quattro giorni, con un bilancio di circa quindicimila persone che hanno partecipato agli eventi sportivi e agli appuntamenti pomeridiani con il dj set e con il cabaret previsti nell’ambito della prima edizione del Mondello Sport Festival, la kermesse ideata da “Tonica”, presieduta da Francesco Tomasello e Alessandro Restivo e patrocinata dal comune di Palermo, dall’assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo e dalla presidenza dell’Ars, che ha trasformato dall’1 al 4 maggio il litorale palermitano in un grande villaggio dello sport. Un appuntamento promosso con l’obiettivo di promuovere e sensibilizzare sull’importanza di uno stile di vita sano e consapevole attraverso lo sport ma un’occasione anche per assistere a competizioni sportive di nuoto, beach volley, calcio e surf. Una quattro giorni di eventi in cui si è discusso anche di mobilità, di salute e benessere, di sicurezza stradale e di turismo attraverso la presenza di figure istituzionali, tra cui l’assessore regionale alla Mobilità e Trasporti Alessandro Aricò,, il vicesindaco di Palermo Giampiero Cannella e l’assessore comunale allo Sport ,Alessandro Anello, la dirigente generale dell’’assessorato al Turismo, Mariella Antinoro, il direttore del Paladino D’Oro Sportfilmfestival, la più antica rassegna sportiva del mondo, Roberto Marco Oddo e la presidente di Federalberghi Palermo, Rosa Di Stefano, i consiglieri comunali Antonio Rini e Germana Canzoneri, l’avvocato penalista Carlo La Rosa e il delegato per la Sicilia della Croce Rossa, Salvatore Zichichi e il presidente dell’associazione medico sportiva, Beppe Virzi’, che si sono confrontati nei tre talk condotti dalla giornalista Nadia La Malfa. Tante famiglie e tanti giovani sono stati coinvolti nell’area dedicata alle discipline sportive, grazie alla collaborazione con alcune tra le più attive realtà del settore come “Muoviti” e “Sirius” che hanno animato la zona fitness con sessioni aperte a tutti, mentre la Polisportiva Mimmo Ferrito ha gestito la gara di nuoto in mare aperto. Protagoniste anche le competizioni sportive di squadra con Gala Sport Academy, che ha organizzato una tappa ufficiale Fipav di Beach Volley. Una folla di tanti giovani, la media di 5000 al giorno, e’ accorsa poi per partecipare agli appuntamenti musicali, presentati da Sonia Hamza, che ha visto protagonisti i dj Vinny e Clark, e ancora Jaden Thompson e Sossa e poi non è mancata la comicità con lo spettacolo di cabaret del duo comico Matranga e Minafo’. “Una macchina organizzativa che ha funzionato alla perfezione perché non ci aspettavamo questa partecipazione straordinaria, un successo che è andato oltre ogni ogni rosea aspettativa, -spiegano Francesco Tomasello e Alessandro Restivo, di Tonica Srl- e che ci rende orgogliosi perché siamo riusciti a dimostrare che è possibile divertirsi in sicurezza. E’ un successo che ci sprona a lavorare già per una seconda edizione e siamo felici che le istituzioni abbiano preso l’impegno ad istituzionalizzare questo festival e speriamo possa essere uno degli eventi di punta della prossima stagione”.

