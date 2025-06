Il comune di Ciminna ha dato il via, nel mese di giugno 2025, all’azione “Il Borgo si Racconta in foto”, inserita nel progetto “Ciminna e il Set del Gattopardo”. L’iniziativa è finanziata dall’Unione Europea tramite il programma Next Generation EU e dal Ministero della Cultura.

L’obiettivo principale è la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale, storico e sociale del territorio attraverso un percorso di documentazione visiva e archivistica. Il progetto si è sviluppato in tre principali sotto azioni:





1. Laboratorio fotografico: i partecipanti, guidati da fotografi documentaristi, hanno realizzato materiale fotografico e documentaristico che rappresenta usi, costumi, tradizioni, saperi e mestieri del presente di Ciminna.

2. Raccolta di materiali storici: la comunità locale ha contribuito prestando fotografie e documenti di archivio relativi al territorio, alle tradizioni religiose e ai mestieri tradizionali, contribuendo alla conservazione della memoria collettiva.

3. Mostra fotografica: il progetto culminerà con un’esposizione che presenterà contenuti fotografici, video, testi offrendo al pubblico un approfondimento sulle radici culturali e sociali di Ciminna. La mostra conclusiva del progetto verrà resa fruibile dal 21 Giugno, 2025 presso gli spazi del Polo Museale di Ciminna presso l’ex Ospedale Santo Spirito – Via Umberto I – Ciminna (PA). La mostra rimarrà attiva durante l’intera stagione estiva secondo il calendario dell’estate Ciminnese.





L’iniziativa rappresenta un passo importante nel processo di valorizzazione del patrimonio locale, coinvolgendo attivamente la comunità e promuovendo la conoscenza delle tradizioni e della storia del territorio.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, si invita a seguire le comunicazioni ufficiali del progetto sui canali online ufficiali del Comune di Ciminna o scrivere a ilborgosiraccontainfoto@gmail.com

Luogo: Polo Museale di Ciminna presso l’ex Ospedale Santo Spirito – Via Umberto I – Ciminna (PA), corso umberto I, CIMINNA, PALERMO, SICILIA

