Catania si appresta a diventare per un giorno capitale della creatività. Venerdì 7 luglio, infatti, presso l’Idria Events Center in via Idria n. 16 a Catania, avrà luogo Creativity, l’unico evento in Sicilia che darà la possibilità d’incontrare i social media manager più originali d’Italia: Riccardo Pirrone, Smm di Taffo e Marco Rinaldi, fondatore di Pistacchissimo.it, che terranno una vera e propria masterclass in cui sveleranno i segreti del successo del brand a cui sono legati e daranno preziosi consigli sul tema della creatività e del differenziare il proprio modo di comunicare.

L’evento è organizzato dall’Etna Digital Academy, accademia certificata e polo universitario con sede a Catania, il cui Master in Social media marketing, nonché tutti gli altri corsi realizzati, sono certificati dal Miur.

Il tema dell’evento del 7 luglio è “Differenziati dalla folla: come la creatività può fare la differenza nella comunicazione sui social media”.

Riccardo Pirrone e Marco Rinaldi condivideranno le loro esperienze e forniranno consigli pratici su come sviluppare una strategia di comunicazione sui social media che sia unica, creativa, e che possa permettere di distinguere il proprio brand dalla concorrenza.

Diventata famosa per le sue campagne irriverenti, la Taffo Funeral Services è l’agenzia funebre che è riuscita a catturare grande attenzione sui social e persino a creare un’enorme community di fan, grazie a una strategia di comunicazione controcorrente basata sul black humor.

Pistacchissimo.it è il food blog dedicato al mondo del pistacchio che grazie alla passione del suo fondatore è diventato un punto di riferimento per gli amanti di questo prodotto.

Creativity è rivolto non solo ai professionisti del social media marketing, agli imprenditori e marketer che desiderano approfondire la loro conoscenza del social media marketing, ma anche ai professionisti dell’informazione e agli studenti universitari che vogliano imparare come utilizzare la creatività per differenziarsi dalla concorrenza e raggiungere il proprio pubblico.

La partecipazione all’evento, che avrà luogo dalle 16 alle 19:30, presso l’Idria Events Center in via Idria n. 16 a Catania, è possibile tramite prenotazione sul sito dell’Eda all’indirizzo https://www.etnadigitalacademy.it/creativity/. Per chi si prenoterà entro il 31 maggio è previsto uno sconto sul prezzo del biglietto.

“Finalmente la professione del Social media manager sta ricevendo i riconoscimenti che merita – dice Mirko Domanti, co-founder insieme a Davide Faranda dell’Etna Digital Academy – Da due anni con un proprio codice Ateco, c’è sempre meno spazio per l’improvvisazione e imprese e privati che vogliono sviluppare un business di successo si affidano sempre più alle skills e alle competenze di Social media manager qualificati e certificati”.

“Per questo – gli fa eco Davide Faranda – da cinque anni si è deciso di creare il Master in Social media marketing dell’Eda. Il master è sempre sold out e i ragazzi che escono (con certificazione Eipass) trovano sempre lavoro”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.