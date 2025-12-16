Francesco Di Stefano MLN vice presidente del Movimento Libertà Nazionale interviene duramente sulla gestione della vertenza ex Pip, dopo l’incontro tra governo regionale e sindacati.

“Lo stanziamento di 9 milioni di euro previsto dalla Finanziaria è del tutto insufficiente e rappresenta l’ennesima soluzione tampone – afferma Di Stefano –. Non garantisce nemmeno l’aumento stabile dell’orario di lavoro e non offre alcuna prospettiva concreta a lavoratori che da anni chiedono certezze”.





Denuncia inoltre una inaccettabile disparità di trattamento tra i lavoratori: “C’è chi può ambire più facilmente al tempo pieno e chi, soprattutto all’interno della Regione, resta penalizzato. Questa è una sperequazione tra poveri che la politica non può più tollerare”.

“Servono scelte coraggiose e strutturali, non interventi temporanei utili solo a rinviare il problema – conclude –. Gli ex Pip meritano rispetto, dignità e risposte definitive”.

