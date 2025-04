“Sono molto soddisfatto perché abbiamo appena depositato la lista per le prossime elezioni di secondo livello delle ex Province. Abbiamo composto una lista autorevole, la migliore che potessimo predisporre, che annovera esclusivamente Sindaci e amministratori del territorio provinciale. Una scelta voluta che ricade su figure di esperienza che siamo certi sapranno dare un contributo importante alla causa senza badare a logiche di partito, come invece accade nei partiti del centrodestra regionale”. Così questa mattina Mario Giambona, vice-presidente del gruppo parlamentare PD, subito dopo aver depositato la lista di candidati per le prossime elezioni di secondo livello delle ex Province in programma il 27 aprile.





“Il Partito Democratico ha voluto privilegiare il territorio. Vogliamo che i protagonisti siano i comuni della provincia di Palermo. Siamo fermamente convinti che ci sia una necessità di rappresentazione del territorio che si prenda cura della dimensione locale, come ad esempio con le strade e le scuole”. Giambona poi esamina la situazione che i prossimi consiglieri provinciali dovranno affrontare. “La situazione che ci troviamo ad affrontare è drammatica. Da troppi anni gli enti locali cercano di fare quello che possono senza però poter contare su risorse e personale. Questo è il frutto dell’assenza totale di una guida politica voluta esplicitamente dai partiti di centrodestra che, prima col governo Musumeci e oggi col governo Schifani, hanno sempre preferito rinviare le elezioni di secondo livello per questioni di potere e convenienza partitica”. In conclusione, il deputato del Pd si dice comunque “fiducioso perché gli uomini che sono stati scelti dal Pd rappresentano gli elementi migliori per una pronta ripresa ed un sensibile cambio di marcia a livello di gestione e amministrazione del territorio”.

