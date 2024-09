Al via la seconda edizione dell’Export a San Cataldo (CL). Una mostra delle attività sportive che si terrà sabato 21 settembre lungo viale della Rinascita e piazza Falcone e Borsellino. La giornata avrà inizio alle ore 16:00 con il raduno di tutte le associazioni in piazza Papa Giovanni XXIII (palazzo comunale), alle 16:30 inizierà il corteo lungo corso Sicilia e alle ore 17:00 lo start delle attività sportive.

All’iniziativa del comune di San Cataldo parteciperanno anche i ragazzi della coop. soc. ConSenso di Caltanissetta, diretta da Gaetano Terlizzi, che avranno uno stand dedicato. “Sarà un’occasione unica per condividere insieme momenti di sport, inclusione e divertimento, promuovendo i valori che ci stanno a cuore: collaborazione, crescita e rispetto. Non vediamo l’ora di vedere i nostri ragazzi in azione e di sostenere tutti i partecipanti in questa straordinaria giornata. Vi aspettiamo numerosi per tifare insieme a noi! Un ringraziamento all’amministrazione comunale e all’assessore Salvatore Citrano che dimostrano da sempre una spiccata sensibilità su argomenti quali disabilità e inclusione”, commenta Gaetano Terlizzi. Appuntamento, quindi, sabato 21 settembre con sport, inclusione e socializzazione per l’ormai consolidata realtà della ‘giornata sportiva’ sancataldese.

