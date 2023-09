Mercoledì 13, alle 10, si svolgerà il workshop organizzato da Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, e da SIMEST, la società per l’internazionalizzazione delle imprese del Gruppo CDP, sulla nuova operatività del Fondo 394, lo strumento gestito da SIMEST in convenzione col ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale per il finanziamento degli investimenti dedicati alla crescita estera delle imprese italiane.

L’incontro, che si terrà nella sede di Sicindustria, in Via A. Volta, 44 a Palermo, sarà aperto dai saluti istituzionali di Nino Salerno, delegato per l’Internazionalizzazione di Sicindustria/EEN, e Francesco Tilli, senior strategic advisor, staff del presidente di SIMEST. Seguiranno gli interventi di Francesca Alicata (SIMEST) sul Fondo 394/81 e di Carolina Lonetti (SIMEST) sugli aspetti operativi relativi agli strumenti agevolativi. A moderare i lavori sarà Giada Platania, responsabile dell’Area Internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network.

L’evento si svolgerà esclusivamente in presenza, previa registrazione.

Qui di seguito il link per la registrazione: https://tinyurl.com/3utsu2u7

