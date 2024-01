Nuovo segretario provinciale per la UGL Salute Monza-Brianza. È Fabio Pagana, già referente dell’Ospedale Niguarda dove presta servizio come oss. “Il segretario Gianluca Giuliano mi ha investito di un ruolo di grande responsabilità che ho accettato senza avere la minima titubanza. L’esperienza già maturata all’Ospedale Niguarda – dichiara Pagana – mi prepara ad affrontare questa nuova sfida con entusiasmo e la giusta esperienza. Quello di Monza e della Brianza è un territorio fertile, dove vogliamo portare le nostre idee, le nostre proposte per una nuova sanità che tuteli gli operatori e sia al fianco dei cittadini. Siamo pronti a rafforzare le nostre fila e crescere e affermare le istanze di giustizia sociale che caratterizzano la UGL Salute”. L’augurio di buon lavoro a Pagana da parte della Federazione arriva dal segretario nazionale. “Con Fabio – dice Gianluca Giuliano – mettiamo in squadra una persona preparata, formatasi sul campo, pronta a dare vigore alla UGL Salute e raccogliere attorno al nostro simbolo ancora più operatori sanitari. Allargare la base servirà ad affrontare le sfide che ci attendono con sempre più vigore per far affermare le nostre idee e dare la dignità che meritano ai professionisti della salute”

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.