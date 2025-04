Fabio Salici è il nuovo segretario generale del Sicet Sicilia. A eleggerlo il congresso della categoria svoltosi oggi a Palermo al quale è intervenuto il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana e che è stato concluso dal segretario generale del Sicet nazionale, Fabrizio Esposito. Ha aperto i lavori la segretaria uscente della sigla in Sicilia, Mimma Calabrò. Al centro dell’impegno del Sicet nell’isola, la questione delle politiche abitative regionali.”Le difficoltà economiche, acuite dalla perdurante crisi – ha commentato il segretario Salici -rendono sempre più difficile per un numero crescente di famiglie siciliane l’accesso e il mantenimento di un’abitazione dignitosa. Assistiamo a un aumento degli sfratti per morosità incolpevole e a una crescita esponenziale delle richieste di aiuto da parte di persone che non riescono più a pagare l’affitto o le bollette”. Sicet Sicilia chiede alla Regione Siciliana di accelerare l’attuazione di politiche abitative concrete, a partire dallo sblocco dei fondi destinati all’integrazione al canone di locazione e al sostegno all’accesso alla casa. Per il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana, “è necessario dare risposte immediate a chi si trova un una condizione di fragilità e di disagio sociale. Bisogna ripartire dall’inclusione, dalla risposta ai bisogni dei cittadini, dall’utilizzo dei fondi regionali, nazionali ed europei per rafforzare il sistema del welfare”. “Vogliamo continuare a essere sindacato di servizio e di contrattazione per affermare pienamente il diritto alla casa quale diritto fondamentale della persona” ha detto il segretario generale del Sicet nazionale, Fabrizio Esposito, che ha evidenziato come “per un reale rilancio del Paese, sia indispensabile salvaguardare la coesione sociale, a partire dagli interventi per l’emergenza casa”. “Servono – ha detto Esposito – risorse e risposte concrete su sfratti, povertà abitativa, sostegno economico agli affitti e rilancio della contrattazione di settore”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.