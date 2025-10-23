Cambio al vertice di First Cisl Sicilia. Fabio Sidoti è il nuovo Segretario generale, subentra a Chiara Barbera eletta nella segreteria di regionale di Cisl Sicilia. Sidoti, 57 anni, dipendente Bnl, approda alla massima carica siciliana del sindacato dei bancari, degli assicurativi, degli agenti di riscossione e degli addetti alle authority, ricoprendo tuttora la carica di Segretario generale First Cisl Palermo Trapani.

A Palermo, il Consiglio generale di First Cisl ha proceduto a rinnovare anche la segreteria generale nella quale è stata eletta Marilena Bellanca e riconfermato Salvatore D’Urso. Ai lavori, che hanno riunito i dirigenti sindacali provenienti da ogni parte della Sicilia, ha partecipato la Segretaria nazionale Vilma Marrone, collegata in videoconferenza, e i segretari regionali di Cisl Sicilia Chiara Barbera ed Emanuele Gallo.





“Il settore nel quale siamo impegnati – ha dichiarato Fabio Sidoti – è in continua evoluzione, con cadenza quotidiana ci propone sfide importanti. I processi sono repentini e con questi siamo chiamati costantemente a confrontarci nell’interesse delle colleghe e di colleghi. Nell’assumere la carica di segretario generale punterò a rafforzare la squadra che dovrà lavorare come un corpo unico. Massima collaborazione sarà data a tutti i territori che sono primari portatori di interesse. Fondamentale sarà anche il rapporto con Cisl Sicilia, improntato alla massima collaborazione. Nella nostra regione resta aperta la vertenza Irca che va risolta mentre la desertificazione bancaria rimane tema di grande attualità. La chiusura di sportelli continua ma va contrastata per questo, con Cisl Sicilia, rilanceremo al Governo Schifani la proposta di costituzione di un apposito Osservatorio regionale”.

