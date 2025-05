Uno spettacolo all’insegna della risata, per una serata priva di pensieri negativi e della solita e monotona routine .

“Faccio a pezzi il villaggio” è uno spettacolo di cabaret frizzante, ricco di colpi di scena, equivoci e malintesi che parlerà della sfortuna, dei rapporti d’amicizia, di relazioni sentimentali, della difficoltà nella ricerca del lavoro, il tutto ovviamente in chiave comica.

L’appuntamento è per venerdì 9 maggio, alle 21, al Cineteatro Colosseum di Palermo, in via Guido Rossa, 7.

Sul palco Fabio Quartana, Vincenzo Guercio, Sefora Quartana, Davide Biscari, porteranno in scena diversi scenari e situazioni con personaggi strampalati e unici nel loro genere.

Regia e testi di Fabio Quartana.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 8 euro. Per info e prenotazioni, basta chiamare il numero 091442265.

