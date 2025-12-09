Spid, Pec, pagoPA, App IO, Inps e altri servizi digitali da utilizzare in modo consapevole e sicuro. Il Gal Terre Normanne fino al 23 dicembre è presente all’interno del Centro commerciale Conca d’oro con un Punto Digitale Facile, sportello di assistenza gratuita ai cittadini per facilitare l’utilizzo dei principali strumenti online offerti dalla Pubblica amministrazione e non solo. Il servizio è attivo ogni giorno.

L’iniziativa rientra nelle attività della Misura 1.7.2 “Rete dei servizi di facilitazione digitale” del Dipartimento per la trasformazione digitale, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui il Gal Terre Normanne è soggetto sub-attuatore in sinergia con il Dipartimento regionale della formazione professionale.





I facilitatori digitali del Gal Terre Normanne saranno a disposizione dei cittadini non solo per fornire indicazioni sull’uso dei dispositivi più diffusi, quali smartphone e tablet, ma anche per fornire supporto nell’uso di strumenti che fanno parte ormai della vita quotidiana come la Carta di identità elettronica, le fatture elettroniche ecc.

“Portare il Punto Digitale Facile all’interno di un luogo molto frequentato come un centro commerciale significa avvicinare concretamente i cittadini ai servizi digitali – dice il responsabile del progetto Francesco Rossi – . Nessuno deve sentirsi escluso. Anche chi ha meno dimestichezza con la tecnologia deve poter contare su un aiuto semplice, chiaro e accessibile”.

Luogo: Centro commerciale Conca d’Oro, Via Giuseppe Lanza di Scalea , 1963, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.