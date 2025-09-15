Le sigle sindacali Ugl e Faisa Cisal, rappresentate dai segretari Giuseppe Scannella e Romualdo Moschella, danno il benvenuto al nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Azienda siciliana Trasporti, la società pubblica controllata dalla Regione Sicilia e al neo presidente Luigi Genovese.

“Auspichiamo che il nuovo management – commentano Scannella e Moschella – in stretta collaborazione e dialogo con le organizzazioni sindacali di categoria, possa guidare l’AST verso un futuro di crescita e rinnovamento”.

“Ci auguriamo – concludono i due segretari – che si possano superare le criticità riscontrate nel passato, ponendo al centro il benessere dei lavoratori strutturati e in somministrazione e la qualità del parco mezzi e del servizio offerto ai passeggeri”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.