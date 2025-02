Quattro ore di sciopero, dalle 12 alle 16 del prossimo 10 marzo proclamato per i lavoratori di AMTS Catania Spa. E’ questa la decisione presa dai vertici di Faisa Cisal dopo che, nonostante la disponibilità dimostrata in più occasioni nei confronti dell’azienda, nessun problema messo sul tavolo di concertazione è stato risolto. “Anzi – afferma Romualdo Moschella, segretario regionale della FAISA CISAL – a farne le spese sono, ancora una volta, i lavoratori. Gli autisti continuano ad essere sottoposti a turni stressanti, mettendo in pericolo l’incolumità propria e dei passeggeri”. Tra i motivi dello sciopero anche altre questioni: l’obbligo di straordinario; orari, turni, flessibilità e pagamento dello straordinario del settore movimento; problematiche legate all’officina; l’orario di lavoro degli operatori della mobilità; buste paga; l’applicazione del “Testo unico Accordi Aziendali per il personale non idoneo definitivo e temporaneo” e, infine, l’accordo sul buono pasto.

