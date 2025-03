La Faisa Cisal si congratula con i Consorzi Trasporti Siciliani Sud e Nord e CO.S.Mo Sud e Nord vincitori del bando di gara per il trasporto pubblico locale extraurbano. “Una gradita vittoria – affermano Salvatore Crisafulli e Romualdo Moschella, coordinatore regionale autolinee private e segretario regionale dell’organizzazione sindacale – che permetterà finalmente di scrivere un’importante pagina di storia dell’autotrasporto siciliano”. I rappresentanti della Faisa Cisal, inoltre, per poter instaurare un rapporto di collaborazione tra le parti, hanno chiesto ai Consorzi aggiudicatari del bando, nel rispetto dei criteri previsti dalle relazioni industriali, di poter convocare un tavolo tecnico per discutere della programmazione e dell’espletamento del servizio nei vari territori della regione ed esaminare le eventuali problematiche e diversità delle aziende che lo eseguiranno. Tutto ciò per poter da subito garantire il miglior servizio all’utenza senza alcuna criticità.

