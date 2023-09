La III Direzione “Viabilità Metropolitana” Servizio “Viadotti, Gallerie e Ponti, Programmazione OO.PP. e Servizi Integrati” della Città Metropolitana ha disposto l’istituzione del senso unico alternato al km.0+700 della strada provinciale 103 del Casino di Falcone, nel territorio del Comune di Falcone, in prossimità del sovrappasso della Rete Ferroviaria.

La limitazione sarà in vigore giovedì 21 e venerdì 22 settembre 2023, dalle ore 8:00 alle ore 16:00 , per consentire in sicurezza l’esecuzione di attività ispettive sull’opera d’arte di scavalco della viabilità provinciale.