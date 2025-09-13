Dopo un importante intervento di ristrutturazione, il supermercato Famila di via Sampolo a Palermo riapre le sue porte ai clienti con spazi completamente ripensati per offrire un’esperienza di spesa nuova, moderna, funzionale e in linea con le esigenze del quartiere.

Il rinnovato supermercato presenta nuovi reparti e ambienti ampliati, con un’attenzione particolare alla qualità, alla freschezza e alla valorizzazione delle filiere italiane:

Ortofrutta : è l’ingresso del punto vendita, che accoglierà i clienti con gli sfavillanti colori e gli inebrianti profumi della frutta e delle verdure freschissime, presentate in un ambiente rivisitato e luminoso.

: è l’ingresso del punto vendita, che accoglierà i clienti con gli sfavillanti colori e gli inebrianti profumi della frutta e delle verdure freschissime, presentate in un ambiente rivisitato e luminoso. Macelleria servita : un reparto che unisce tradizione e innovazione, la fiducia del proprio consulente gastronomico e la praticità del banco self-service sempre a disposizione.

: un reparto che unisce tradizione e innovazione, la fiducia del proprio consulente gastronomico e la praticità del banco self-service sempre a disposizione. Salumeria : il nuovo “cuore pulsante” del supermercato , sapori e saperi da condividere in una vera e propria “piazza dei freschi”, per tutti i gusti

: il nuovo “cuore pulsante” del supermercato , sapori e saperi da condividere in una vera e propria “piazza dei freschi”, per tutti i gusti Panetteria : il pane torna protagonista, lavorato solo con farine italiane e materie prime selezionate provenienti da una filiera certificata Coldiretti, e sfornato ogni giorno, per garantire la massima genuinità.

: il pane torna protagonista, lavorato solo con farine italiane e materie prime selezionate provenienti da una filiera certificata Coldiretti, e sfornato ogni giorno, per garantire la massima genuinità. Enoteca: uno spazio completamente rinnovato, arricchito da un assortimento più ampio e ricercato, ricco di proposte per accompagnare ogni occasione di convivialità.

La riapertura di via Sampolo si inserisce in un più ampio progetto di restyling della rete dei punti vendita Famila, già avviato con i supermercati di via De Gasperi, via Castelforte, via Libertà, via Catania a Palermo e via Pietro Leone a Caltanissetta e la nuova apertura in pieno centro a Catania. Un progetto che procederà anche nei prossimi mesi. Un percorso che conferma la volontà di offrire spazi sempre più accoglienti e moderni, rafforzando il legame con il territorio e con le famiglie.

“La ristrutturazione del punto vendita di via Sampolo – dichiara Angelo Agliata amministratore di CDS – Gruppo Romano – rappresenta un investimento importante per la città, per il quartiere e per i nostri clienti. Abbiamo voluto creare un luogo accogliente e funzionale, che valorizzi e dia ancora più risalto alla freschezza, da sempre nostro segno distintivo.”

Il nuovo Famila di via Sampolo vi aspetta …a braccia aperte per condividere il piacere di una spesa ogni giorno più vicina ai bisogni delle famiglie e del territorio.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.