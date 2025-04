Lunedì 14 aprile 2025, alle ore 15:00, presso Villa Sgadari a Petralia Soprana (PA), si terrà l’incontro dal titolo: “Fare rete tra ristorazione, produttori e territorio per creare valore: la piattaforma MYFOOD”, promosso nell’ambito di una strategia di valorizzazione dei territori montani e delle filiere locali.

L’iniziativa, organizzata dall’ente Parco delle Madonie, dallo Sportello SPRINT Sicilia per l’internazionalizzazione delle imprese e dalla piattaforma OKKAM-My Food, tra imprese, istituzioni e attori del territorio, con l’obiettivo di costruire nuove sinergie per valorizzare e internazionalizzare le filiere locali attraverso l’innovazione digitale.

La giornata avrà il seguente programma d’interventi

I saluti istituzionali:

Salvatore Caltagirone, Commissario Straordinario Ente Parco delle Madonie

Mario Cicero, Presidente del GAL Madonie





Seguiranno gli interventi di:

Tommaso Di Matteo, Direttore dello SPRINT Sicilia, che illustrerà le opportunità della digitalizzazione a supporto dell’internazionalizzazione delle filiere agroalimentari;

Paolo Bouquet, rappresentante di OKKAM srl e docente dell’Università di Trento, che presenterà il funzionamento e le potenzialità della piattaforma MYFOOD.

La piattaforma MYFOOD è uno strumento innovativo sviluppato da OKKAM per facilitare la connessione tra produttori locali, ristoratori e territori, favorendo la tracciabilità, la promozione integrata e la sostenibilità delle filiere agroalimentari. Il suo utilizzo mira a creare sinergie durature tra le eccellenze locali e il mercato, anche in chiave turistica.

Per Tommaso Di Matteo, Direttore SPRINT Sicilia: “eventi come questi sono un’opportunità concreta per internazionalizzare le eccellenze del territorio Siciliano, l’obbiettivo di queste azioni è quelli di far crescere la brand identity dei nostri produttori e dei nostri ristoratori e di rafforzare la connessioni con i mercati esteri”.

Salvatore Caltagirone, Commissario Straordinario Ente Parco delle Madonie aggiunge: “Ancora una buona pratica che tende a mettere insieme le nostre eccellenze produttive e i nostri ristoratori madoniti. Ringrazio l’Assessorato Regionale alle Attività Produttive e lo Sportello Sprint che si occupa di internazionalizzazione delle imprese per avere puntato l’attenzione sul nostro territorio e sulle nostre capacità produttive e imprenditoriali. La piattaforma MY FOOD, sono certo, sarà un ottimo veicolo per potenziare il turismo e per fare conoscere al mondo la nostra identità madonita”.

Luogo: Villa Sgadari, Via Giulio Litterio Sgadari, PETRALIA SOPRANA, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 14/04/2025

Data Fine: 14/04/2025

Ora: 15:00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.