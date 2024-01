Catania, 13 gennaio 2024 – Farmitalia Saturnia si prepara alla terza giornata del girone di ritorno del Campionato di SuperLega Credem Banca 2023/24 con la consapevolezza di dovere fare quel passo in più per risalire la classifica, ci credono i giocatori e ci crede la società.

L’appuntamento è per domani, domenica 14 gennaio alle 16:00 al PalaCatania, per il match contro Gas Sales Bluenergy Piacenza. I biancorossi occupano il terzo posto in classifica con 29 punti e sono reduci da un 3-2 messo a segno contro Allianz Milano e da una vittoria ad Ankara in Cev Champions League Volley 2024 contro i padroni di casa dell’Halkbank.



Nella partita del girone di andata i piacentini avevano vinto 3-0, ma i biancoblu avevano tenuto loro testa nei primi due set, riuscendo a sfiorare il successo nel secondo prolungando i vantaggi fino ad un 33-31 a favore dei padroni di casa.



“I ragazzi stanno lavorando con impegno e serietà e stanno facendo il massimo per invertire questo trend, crediamo tutti che sia possibile. – parola di coach Giuseppe Bua – Non abbiamo davanti partite semplici, ma dobbiamo entrare in campo con il giusto atteggiamento per lottare sin da subito. Piacenza ha elementi di spicco come Lucarelli, Romanò, Recine e Simon, hanno una battuta insidiosa e sono efficaci nel sideout, noi saremo bravi a sfruttare tutti i loro punti deboli”.



Alla vigilia del match contro Piacenza capitan Santi Orduna è diretto: “Non dobbiamo sprecare niente. Siamo uniti e quello è il nostro punto di forza, ci stiamo allenando bene e ognuno di noi sa che dovrà dare di più. Domani saremo all’altezza dei nostri avversari e proveremo a strappare il risultato”.



In settimana ha ripreso gli allenamenti anche il centrale Nemanja Masulovic che aveva accusato un risentimento alla schiena all’inizio del match contro Volley Cisterna che lo aveva rimandato in panchina.



I biglietti per assistere al match sono disponibili online e nei punti vendita convenzionati LiveTicket (25 € Trib. A inf. – 20 € Trib. B e A Sup. – 15 € Curve). Il botteghino del PalaCatania aprirà alle 14 di domenica 14 gennaio.



Il match sarà in diretta streaming su Volleyballworld.com.

