Farmitalia Saturnia tira fuori il suo carattere e lotta alla pari contro Valsa Group Modena Volley, lasciando sognare un PalaCatania che alla fine, nonostante la sconfitta, si alza in piedi e applaude i biancoblu.

La decima giornata di andata del Campionato di SuperLega Credem Banca 2023/24, che vede Catania e Modena fronteggiarsi, finisce con un 2-3 (25-22, 18-25, 25-19, 20-25, 13-15). Un tie-break che lascia un po’ di amaro in bocca ai padroni di casa che sono sempre rimasti in partita e che fino alla fine hanno creduto di poterla spuntare contro la sesta forza del campionato che, nel corso del match, ha dovuto rimescolare più volte le carte per rimanere al passo dei biancoblu.

Lo raccontano le statistiche finali che guardano a tutti i fondamentali e che dicono che Farmitalia Saturnia, che ha visto un sestetto inedito in campo fin dal primo momento, ha tutte le carte in regola per dire la sua in questo campionato. La formazione a cui si è affidato Silva ha potuto contare dall’inizio su un capitan Orduna pronto a lavorare su ogni palla, Buchegger che esce dal campo come top scorer con i suoi imprendibili 28 punti, al centro uno straordinario Bossi e un chirurgico Masulovic, di banda Basic e un Massari che si rivela fondamentale per la squadra, e il libero Domenico Cavaccini. Dall’altra parte Petrella schiera Mossa De Rezende, Sapozhkov,Bhreme, Sanguinetti, Rinaldi, Davyskiba, Libero Gollini. Nel corso corso del match è tutto il roster biancoblu, con tenacia e determinazione, a contribuire alla conquista di quel punto.

“Penso sia stata un’ottima prestazione di squadra e abbiamo interpretato bene la partita fin dall’inizio. – è il commento di Jacopo Massari – Peccato perché un altro punto sarebbe stato importante. Adesso arriviamo a Taranto consapevoli che sarà una partita fondamentale, dobbiamo ripartire da qui”.

Il centrale Elia Bossi è dello stesso avviso: “Abbiamo dimostrato a noi stessi e al PalaCatania che qui in casa abbiamo una marcia in più. Possiamo competere con tutti. Certo, al tie-break è stato un peccato non ottenere quel qualcosa in più che ci avrebbe permesso di regalare una vittoria al nostro pubblico. Il prossimo passo sarà vincere. Dopo una partita così, avremo molte più energie per preparare la trasferta di Taranto”.

Primo set

Il primo set inizia con un videocheck su mani out di Buchegger che da ragione ai biancoblu (1-0). La fase iniziale è un punto a punto (4-4). Un Ace di Rinaldi vale il + 4 per Modena (4-8). Farmitalia Saturnia insegue con incisività. Ace di Randazzo (8-12). Buchegger accorcia le distanze (12-14). Il pareggio è un muro senza appello di Randazzo (17-17). Un altro monster block, stavolta di Massari è il primo vantaggio biancoblu (18-17). E’ ancora il numero 6 a mettere i suoi nelle condizioni di combattere e dare a Bossi la palla del punto (19-19). Ace diBuchegger (20-18). Su di lui Monster Blok di Pinalli (20-19).Massari conquista il set point (24-20). Juantorena annulla il primo (24-21).Chiude dal centro Masulovic (25-22).

Nel secondo set Modena comincia avanti 0-4. Il primo punto biancoblu lo mette a terra Massari (1-4). Schiaccia terra Juantorena (1-5). Si avvicina Masulovic (2-5). Diagonale di Buchegger (4-7). Punto Randazzo (5-8) si resta in scia. Bossi (7-12). Ace Bossi (8-12). Mani out Masulovic (9-13). Su 10-16 time out Silva. Massari schiaccia a terra (13-18). Monster block di Bossi (14-18). Il punto 21 di Modena è un applauso del PalaCatania per i biancoblu che con Massari e Cavaccini ci provano esprimono grinta pura (15-21). Masulovic (17-24). Chiude Sapozhkov (18-25).

Terza frazione di gioco, i biancoblu partono avanti. E’ 5-2 quando Buchegger spara una diagonale. Monster block di Randazzo su Sapozhkov. (6-2) e Modena chiama time out. Orduna mette Massari nelle condizioni di andare a punto (9-6). Orduna mura Rinaldi (10-7). Attacco di Randazzo (12-10). Ace Massari (18-14) e Modena chiama il secondo time out. Buchegger imprendibile (21-15) ed è ancora lui di prima intenzione ad attaccare (22-15). Bossi chiude (25-18)

La fase iniziale del quarto set è un punto a punto. Poi Modena va avanti. Buchegger con la sua diagonale si avvicina (10-11). Sapozhkov mura Randazzo (10-14). Ace di Andrea Baldi (13-16). E’ un’azione di concerto che permette a Buchegger di andare a segno (15-17). Su 15-20 Silva chiama il time out. Massari a muro dice no (17-20). Chiude Stankovic di prima intenzione di pugno su una palla slash(20-25) .

Al tie-break, si inizia punto a punto e così si prosegue. Juantorena ace(4-5). Bossi è ancora pari (7-7). Buchegger in diagonale e si va avanti (9-8). Sapozhkov mura randazzo (12-13). Rinaldi conquista il match point (12-14). Bossi spara al centro del campo (13-14). Chiude Rinaldi (13-15)..

TABELLINO

Farmitalia Catania – Valsa Group Modena 2-3 (25-22, 18-25, 25-19, 20-25, 13-15)

Farmitalia Catania: Orduna 1, Massari 14, Masulovic 8, Buchegger 26, Basic 0, Bossi 11, Cavaccini (L), Guarienti Zappoli 0, Tondo 0, Baldi 0, Randazzo 13, Santambrogio 0. N.E. Patanè, Frumuselu. All. Douglas Silva.

Valsa Group Modena: Mossa De Rezende 0, Davyskiba 5, Sanguinetti 9, Sapozhkov 19, Rinaldi 19, Brehme 2, Federici (L), Boninfante 0, Juantorena 18, Stankovic 9, Pinali G. 0, Gollini (L). N.E. Pinali R., Sighinolfi. All. Petrella.

ARBITRI: Simbari, Saltalippi, Giorgianni.

NOTE – durata set: 35′, 24′, 28′, 31′, 20′; tot: 138′.

