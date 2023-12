Catania, 9 dicembre 2023 – Farmitalia Saturnia si prepara alla 9a giornata di andata di Regular Season del Campionato di SuperLega Credem Banca che andrà in scena domani, domenica 10 dicembre, quando alle 16:30, al PalaCatania, prenderà il via il match contro Mint Vero Volley Monza.

Come i biancoblu da Padova, i brianzoli sono di ritorno a mani vuote dall’8° turno di Campionato, per il 3-0 messo a segno dall’Allianz Milano nel derby di Lombardia. La voglia di rivalsa, per entrambe le squadre, è dunque tanta.

Il Vero Volley, nonostante la sconfitta di domenica scorsa ha ottenuto sei vittorie, occupa il quarto posto in classifica con 14 punti e si è rinforzata con l’arrivo in roster nell’ultima settimana dell’opposto sloveno Mujanovic, classe 2004, giovane promessa del volley già convocato nella nazionale del suo paese. I biancoblu, che domani approfitteranno certamente del fattore campo, con un PalaCatania che si preannuncia caldo, in settimana si sono allenati molto bene, con l’inserimento anche di lavori specifici dedicati ai ricettori e ai centrali, al fine di lavorare al meglio sulla fase di ricostruzione di gioco. In campo per gli allenamenti anche Jacopo Massari che lavora al contempo con lo staff medico al recupero totale della contrattura al polpaccio sinistro accusata nel corso del match contro Padova.

“Monza è una squadra insidiosa, anche se nelle ultime giornate ha oscillato un po’ nel suo andamento – spiega Silva alla vigilia del match -. Una squadra forte in ricezione, che gioca tanto palla in mano e ha una battuta aggressiva, sulla quale dovremo reagire e sulla quale ci siamo preparati questa settimana. Possiamo farcela, sarà fondamentale mantenere un equilibrio, come abbiamo fatto nel secondo set contro Padova”.

All’ingresso del palazzetto di corso Indipendenza, ad accogliere gli spettatori, ci saranno i volontari di Telethon con un banchetto solidale.

I tagliandi per l’accesso alla partita di domenica contro Mint Vero Volley Monza sono in prevendita online su LiveTicket o nei punti vendita convenzionati (20 € Trib. A inf. – 15 € Trib. B e A Sup. – 10 € Curve). Fino a domenica, sarà inoltre possibile acquistare un mini abbonamento valido per questo match e per quello di sabato 16 dicembre contro Valsa Group Modena Volley (25 € Trib. A inf. – 20 € Trib. B e A Sup. – 15 € Curve) ad un prezzo scontato (Tribuna A Inf. 40 € invece di 45 € – Tribuna A Sup. e Tribuna B 28 € invece di 35 € – Curve 20 € invece di 25 €).

Prevendite attive anche per il match che inaugura il girone di ritorno, quello contro Sir Susa Vim Perugia del 30 dicembre (25 € Trib. A inf. – 20 € Trib. B e A Sup. – 15 € Curve), per il quale sono stati venduti già oltre 500 biglietti.