Scontro diretto d’importanza fondamentale, quello che si disputerà domenica 3 dicembre alla Kioene Arena di Padova. Alle 18 Farmitalia Saturnia e i padroni di casa della Pallavolo Padova scenderanno in campo per contendersi tre punti essenziali per il prosieguo del campionato. Uno scontro diretto che i bianco blu dovranno disputare con il massimo della concentrazione e continuità di rendimento per portare a casa la vittoria. L’ottava giornata di andata del Campionato di SuperLega Credem Banca 2023/24 mette in calendario uno scontro diretto tra una formazione, quella patavina, che ha fatto molto bene nelle ultime giornate e la Saturnia che, metabolizzata la perdita di Manavi (operato in settimana al crociato, per lui stagione finita) in settimana si è allenata molto bene, si è rinforzata con l’arrivo di Massari ed è pronta per affrontare la fase clou del girone d’andata, determinata a lasciare l’ultima posizione in classifica. La concentrazione è massima per affrontare un avversario da battere e con il quale giocare alla pari. La partita sarà in diretta sulla piattaforma streaming VolleyballWorld.com.

La squadra di coach Jacopo Cuttini occupa l’ottavo posto in classifica e ha giocato una partita in più (anticipo della nona giornata contro Cucine Lube Civitanova). Ha messo a segno tre vittorie (Gioiella Prisma Taranto, Cisterna Volley, Rana Verona) e subito cinque sconfitte (Gas Sales Piacenza, Cucine Lube Civitanova, Valsa Group Modena, Sir Susa Vim Perugia, Allianz Milano).

Entrambe le formazioni sono reduci da due sconfitte da 3-0 in trasferta, Padova contro l’Allianz Milano e Farmitalia Saturnia contro l’Itas Trentino.

La settimana per la formazione castellese è stata scandita da sedute di allenamento molto intense, finalizzate anche ad inserire il nuovo arrivato nel sistema di gioco con sedute intense di preparazione alla gara. “Le sue caratteristiche già domani ci potranno tornare molto utili – ha dichiarato il tecnico Douglas Silvia – Si sta inserendo rapidamente in squadra. È un professionista con grande esperienza che ha chiaro l’obiettivo. So che potrà dare un grande contributo: è un bravo ricettore, con una battuta aggressiva e tattica, che gioca con molto equilibrio. Da due settimane anche in allenamento soffrivano l’assenza di Manavi, il suo arrivo per la gara di domani si è rivelato molto importante già nel corso delle sessioni di palla”.

Per quanto riguarda la squadra che i biancoblu domani dovranno affrontare, il coach brasiliano ha aggiunto: “Ci aspetta una squadra molto aggressiva in battuta, che sta lavorando bene e che ha portato a casa risultati importanti, con un gioco ben distribuito. La loro forza è essere squadra, perché anche nelle partite in cui hanno perso, hanno messo in campo un’ottima intesa di squadra”.

Ufficio Stampa – Saturnia Volley

Karma Communication

Mariangela Di Stefano – comuniucazione@saturniavolley.it