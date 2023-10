Farmitalia Saturnia partecipa al suo primo torneo internazionale e, in queste ore, è in viaggio per raggiungere la Polonia, dove sabato e domenica a Lublino il 14 e 15 ottobre 2023 è in programma la seconda edizione della prestigiosa Coppa Internazionale di Pallavolo “Bogdanka Volley Cup“, intitolata a Tomasz Wójtowicz pallavolista campione del mondo nel ’74 e olimpico due anni dopo, venuto a mancare lo scorso anno a seguito di una lunga malattia.

Il quadrangolare, che insieme a Farmitalia Saturnia, vedrà scendere in campo anche Bogdanka LUK Lublin, Asseco Resovia Rzeszów, Jastrzębski Węgiel, avrà luogo nella prestigiosa Hala Globus di Lublino, in Polonia, e vedrà i biancoblu impegnati contro squadre polacche di altissimo livello.

Il Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel e l’Asseco Resovia Rzeszów, sono entrambe società pallavolistiche maschili polacche di spicco che competono nel campionato di PlusLiga. Il club di casa, Bogdanka Luk Lublin, professionistico e con sede a Lublino, nella Polonia orientale, si unirà alle sfide, rendendo il torneo ancora più avvincente.

Questa è una tappa cruciale per Farmitalia Saturnia. La squadra è entusiasta di dimostrare il proprio valore in questo torneo di livello internazionale e spera di portare orgogliosamente a casa la “Bogdanka Volley Cup”.

Per Farmitalia Saturnia si tratterà anche della prima uscita ufficiale sotto la guida di Cezar Douglas Silva.

A seguire il programma delle partite:

Sabato 14 ottobre 2023:

– 18:00 – 1° Semifinale: Bogdanka LUK Lublin vs. Asseco Resovia Rzeszów

– 20:30 – 2° Semifinale: Jastrzębski Węgiel vs. Farmitalia Saturnia

Domenica 15 ottobre 2023:

– 18:00 – Partita per il 3° Posto

– 20:30 – Finale

