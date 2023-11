Mohammadjavad Manavinezad, nella giornata di ieri, mercoledì 29 novembre 2023, è stato sottoposto ad intervento di ricostruzione chirurgica del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’intervento è stato eseguito a Roma, nella casa di cura Villa Stuart dal professor Pier Paolo Mariani, chirurgo ortopedico specialista di fama internazionale per le patologie del ginocchio.

L’operazione ha avuto esito positivo, ed ha riguardato esclusivamente il crociato e non il menisco in quanto per questo trauma specifico l’equipe medica del prof Mariani non ha rilevato una gravità tale da richiedere l’intervento; è stato evidenziato che il trauma al menisco è precedente all’infortunio che l’atleta ha riportato lo scorso 12 novembre, in occasione del match contro Rana Verona.

Manavi nella giornata di oggi ha iniziato la riabilitazione insieme ai fisioterapisti di Villa Stuart, potendo contare su un team di specialisti per recuperare la mobilità del ginocchio nel più breve tempo possibile.

Ufficio Stampa – Saturnia Volley

Karma Communication

Mariangela Di Stefano – comunicazione@saturniavolley.it

