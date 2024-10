8 ottobre 2024 – Il sesto posto nella classe Am in Gara 2 è il miglior risultato ottenuto da Beppe Fascicolo nell’ultimo round del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint disputato lo scorso weekend a Monza. Il pilota trevigiano, al volante della Lamborghini Huracán Evo2 numero 54 di Imperiale Racing insieme al compagno Alessandro Tarabini, ha raddrizzato un weekend sfortunato che lo aveva visto abbandonare la prima corsa a causa di un problema alla vettura.

“Il fine settimana a Monza è stato intenso – ha dichiarato Fascicolo – abbiamo provato il nuovo layout del circuito e abbiamo preso i nostri punti di riferimento. La pista resta sicuramente bella, con il suo fascino, più veloce e comunque impegnativa. Abbiamo disputato il primo turno di prove libere purtroppo sul bagnato, quindi non è stato molto utile. Nel secondo turno siamo riusciti a fare qualche giro con la pista umida, però non ancora al 100%, e quando sono iniziate le qualifiche dovevamo provare la gomma nuova su asfalto asciutto: nonostante tutto ce la siamo cavata, il feeling con la vettura era buono e abbiamo fatto anche un P1 con Alessandro”.

“In gara stava procedendo tutto per il meglio – ha proseguito Fascicolo – purtroppo però alla ripartenza, mentre eravamo in seconda posizione, è esploso il disco del freno in fondo al rettilineo, fortunatamente senza danni per il pilota, costringendoci al ritiro. Il team ha svolto un lavoro strepitoso, impegnandosi tutta la notte per rimediare ai danni riportati dopo lo scontro contro le barriere del circuito. Siamo quindi riusciti a partire per la seconda prova della domenica, ultimo appuntamento della stagione dove regnava molto nervosismo perché molti piloti si giocavano il titolo. Il nostro obiettivo era di portare la vettura al traguardo e studiare la pista in vista del prossimo appuntamento della serie Endurance che si terrà proprio sul tracciato brianzolo. Alla fine, un sesto posto di sicuro non ci entusiasma, però fare di più era difficile in queste condizioni. Ora abbiamo provato la vettura, visto la pista, quindi siamo sicuramente pronti per il prossimo impegno”.

Fascicolo, infatti tornerà a Monza dal 25 al 27 ottobre sempre con la Lamborghini del team Imperiale Racing per l’ultimo round del Campionato Italiano Gran Turismo serie Endurance.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.