In una splendida cornice quale quella della Scala dei Turchi si è svolta la seconda edizione del Fashionweekend24, evento ideato dalla

Piccy Academy.

In una perfetta organizzazione firmata Madison oltre 45 piccoli modelli d’età compresa fra i 3 e i 17 anni anni e una selezione di modelle adulte,

hanno sfilato e presentato le collezioni donna dei brand made in Sicily quali Ketty Pico, Lemorè ed Atelier Crilù oltre che all’anteprima di gioielleria

di prestigio Rizzo Gioielli.

Per le aziende che invece hanno presentato la loro collezione P/E per bambini e per teenager Chianetta Moda e Piccoli Lords

quest’ultima ha presentato da esclusivista di zona la nuova collezione Dolce e Gabbana Bambino.

Con un pubblico di oltre 200 presenze formato da molte personalità del settore, fotografi, manager, pubblicitari ed organizzatori eventi oltre alla presenza

del primo cittadino della città di Realmonte Sabrina Lattuca.

Spazio inoltre alla selezione/casting di The Look of The Year 2024 con la presenza illustre di Mario D’Ovidio.

I look delle modelle e dei piccoli modelli sono stati curati dal team di parrucchieri con a capo Angelo Capodici e dalla make up artist Valentina Tirone.

L’evento che ha avuto un riscontro più che positivo e a rispettato le attese sia in ordine di presenze che di prodotto artistico è stato presentato da Angelo Palermo.

Entusiasti gli organizzatori dell’evento Adriana Arnetta Direttrice per la Sicilia della Piccy Academy che in questa speciale occasione a presentato il nuovo progetto

MiniMe e Vincenzo Bongiorno organizzatore eventi che da anni porta idee innovative sul territorio della provincia di Agrigento.





Luogo: Madison – Scala dei Turchi , Madison Realmonte

