Il gioco come strumento per favorire la socialità in famiglia. Prende il via a Balestrate un progetto della parrocchia Sant’Anna, guidata da padre Francesco Giannola, per affrontare il tema delle relazioni familiari. L’iniziativa, finanziata dall’assessorato regionale alle Politiche sociali attraverso l’avviso “Famiglie al centro” pubblicato nei mesi scorsi, partirà sabato prossimo, 20 gennaio, con il primo di una serie di appuntamenti che coinvolgeranno le istituzioni del territorio.

L’obiettivo è quello di favorire la socializzazione tra nonni, genitori e figli mediante attività ludiche e ricreative e attraverso la riscoperta dei giochi antichi della tradizione popolare, del tutto sconosciuti ai nativi digitali, sempre più social ma sempre meno socievoli.

Il gioco di una volta, dunque, come momento di socializzazione e crescita personale. Un percorso che consentirà di fornire nuove strategie educative avvicinando generazioni diverse e sensibilizzando al rispetto delle regole. Tutti argomenti più che mai attuali che la parrocchia affronterà alternando fasi di dibattito a momenti prettamente ludici. Si parte sabato prossimo, 20 gennaio con una tavola rotonda che si svolgerà dalle 16 al salone parrocchiale alla presenza di don Francesco Giannola, del sindaco Vito Rizzo, del dirigente scolastico dell’istituto Rettore Evola, Benedetto Lo Piccolo, dell’assistente sociale Piera Chiarenza e delle associazioni locali. Al centro del dibattito la situazione sociale del territorio relativamente al rapporto tra le famiglie e i giovani e il valore educativo e sociale del gioco. La seconda tappa del percorso si terrà il 17 febbraio dalle 15,30 alle 17,30 al parco giochi social free: famiglie e bambini svolgeranno attività ludico-ricreativa secondo quanto previsto nella progettualità. Infine il 18 febbraio l’evento conclusivo al salone parrocchiale dove i protagonisti e gli stakeholders coinvolti nel progetto si confronteranno per valutare criticità e potenzialità delle azioni adottate e discuteranno la possibilità di proseguire con questo tipo di strategia e nelle forme che saranno ritenute opportune.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.