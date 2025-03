Un piano di lavoro che preveda un confronto costante con le associazioni di categoria, per affrontare i principali temi del settore pesca in un momento di grave crisi del settore in Sicilia. La volontà di un “lavoro di squadra” è emerso dall’incontro convocato nei giorni scorsi scorsi dall’assessore regionale alla Pesca, Salvatore Barbagallo per presentare ufficialmente il nuovo Dirigente Generale del Dipartimento della Pesca Mediterranea, l’Architetto Giovanni Cucchiara, al quale hanno partecipato i componenti della Commissione Consultiva della Pesca, i rappresentanti delle Associazioni di Categoria, Sindacati, Co.Ge.Pa. e delle Organizzazioni di Produttori, oltre a vari Dirigenti e Funzionari del Dipartimento Pesca. Per Confcooperative-FedagriPesca Sicilia ha partecipato il vice presidente, Franco Catanzaro.

Nel corso dell’incontro si sono rappresentate solo alcune problematiche della pesca siciliana, stante il tempo limitato.

L’Assessore Barbagallo e il Dirigente Cucchiara hanno convenuto di proseguire gli incontri con i rappresentanti della pesca in modo da poter affrontare tutte le problematiche del settore nonché, attraverso il loro coinvolgimento, proseguire il lavoro già portato avanti dal Dipartimento Pesca, soprattutto per quanto attiene alle risorse messe a disposizione dal FEAMPA 2021/2027.

A tal proposito Confcooperative FedagriPesca Sicilia esprime apprezzamento per il lavoro svolto in questi anni dal Dirigente Generale Ing. Alberto Pulizzi – “al quale va il nostro saluto – unitamente a tutto lo staff del Dipartimento e che ha visto, in un momento di grave crisi del settore, l’assegnazione di importanti risorse, sia Comunitarie che Regionali, in favore delle nostre imprese di pesca e pescatori, mostrando grande competenza, sensibilità e vicinanza alla pesca siciliana. Rinnoviamo- aggiunge Confcooperative FedagriPesca Sicilia- il nostro saluto di benvenuto al nuovo Dirigente Generale Giovanni Cucchiara e cogliendo quello “spirito di lavoro di squadra” dallo stesso auspicato nel corso del suo intervento, siamo certi che, lavorando tutti assieme con coesione e collaborazione fra tutte le parti interessati, su obiettivi comuni, si possono al meglio affrontare le vari problematiche del settore e permettere un reale ed efficace sviluppo della pesca in Sicilia”.

