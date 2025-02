Ieri sera una solenne celebrazione eucaristica di dedicazione della chiesa e consacrazione dell’altare della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù e di Santa Margherita M. Alacoque di Piano Tavola, a Belpasso, presieduta dall’Arcivescovo Metropolita di Catania, Mons. Luigi Renna.

“La Chiesa di Piano Tavola, che da sempre rappresenta un punto di riferimento spirituale per tanti cittadini, porta ora ufficialmente un nome. Questo non è solo un mero atto simbolico, ma il riconoscimento alla fede, alla comunità e a tutte le persone che hanno contribuito a far crescere e prosperare questo cuore pulsante della frazione. Voglio ringraziare padre Francesco Nicolosi per essere guida costante di questo cammino di fede, riuscendo a coinvolgere, sempre con entusiasmo, la comunità di Piano Tavola; e la chiesa gremitissima di ieri sera lo dimostra”.





Intanto prosegue l’iter per la costruzione della nuova chiesa, sempre a Piano Tavola; una struttura più grande e accogliente: il progetto è in fase di gara ed entro l’estate partiranno i lavori.

“Abbiamo fortemente voluto questa nuova struttura che nascerà grazie all’impegno di fondi comunali, per 300.000 euro, che copriranno parte dei costi per la costruzione: 1.800.000 euro. Il restante 1.500.000 euro arriva da un finanziamento regionale”, dichiara il Sindaco di Belpasso Carlo Caputo.

Presenti alla santa Messa anche l’on. Giuseppe Zitelli, il Presidente del Consiglio comunale Andrea Magri, l’assessore Giuseppe Rocco Santonocito, la consigliera Mery D’Urso, il Sindaco di Camporotondo Filippo Rapisarda.

