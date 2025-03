Palermo 14 marzo 2025 – Lunedì saranno in sciopero le lavoratrici e i lavoratori delle librerie della catena Feltrinelli e Finlibri proclamato dai sindacati.

A Palermo davanti alla libreria, in via Cavour, a partire dalle 9.30 si terrà un sit-in indetto dalla Filcams Cgil Palermo. “Saremo davanti alla libreria in presidio con un volantinaggio per informare i clienti e i cittadini sui motivi dello sciopero – spiega il segretario generale Filcams Cgil Palermo Giuseppe Aiello – Alla base della protesta c’è la rottura del tavolo delle trattative per il contratto integrativo. Il tavolo è saltato a causa delle divergenze sul trattamento economico”.

I sindacati hanno discusso dei premi di risultato che l’azienda vuole legare a “obiettivi impossibili da raggiungere e non adeguatamente calibrato sull’impegno reale dei lavoratori”

Ad essere insoddisfacente anche la posizione datoriale sull’aumento dei buoni pasto: l’azienda non vuole riconoscere un aumento di 1,50 euro – aggiunge Aiello – Nel 2025 Feltrinelli celebra il suo 70° anniversario, ma questa ricorrenza rischia di essere solo un’operazione di facciata se l’azienda continua a ignorare i diritti e le richieste di chi, ogni giorno, ne garantisce il funzionamento con il proprio lavoro. Non si può festeggiare la propria storia dimenticando chi la rende possibile. L’auspicio è che l’azienda riveda la sua posizione”.

[Feltrinelli sciopero.jpg] [IMG_4575.JPG]



Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.