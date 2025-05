“Un’altra giovane donna strappata alla vita per mano di un uomo che avrebbe dovuto amarla e invece l’ha uccisa barbaramente, ciò non è più tollerabile in un paese civile che si deve attrezzare per far fronte a questa deriva sociale”. Lo ha detto la presidente del momento Italiano per la gentilezza, Natalie e Re, che aggiunge:”Non basta più indignarsi. Occorre un intervento urgente, collettivo e strutturale e una mobilitazione sociale a tutti i livelli. Serve un piano preventivo psico-sociale nazionale che coinvolga scuole, famiglie, istituzioni e territori. Serve anche rinsaldare la fiducia in termini di certezza della pena. Serve, oggi più che mai, una legge che introduca l’educazione alla gentilezza come elemento fondante nei processi educativi, formativi e nei contesti lavorativi. Il MIG – continua – è pronto a presentare un progetto di legge in tal senso, convinto che la cultura della gentilezza sia un presidio contro la violenza e un antidoto al degrado relazionale. Nell’esprimete la nostra vicinanza alla famiglia della giovane vittima, chiediamo che ognuno faccia la sua parte per arrestare questa deriva drammatica e come Mig stiamo cercando di dare il nostro contributo anche rilanciando il Progetto “Sicilia Gentile” promosso dalla Regione siciliana nato proprio per promuovere una rivoluzione culturale che parta dalla bellezza del rispetto e della cura reciproca e continuano sempre il nostro impegno nelle scuole parlando perché è lì tra i ragazzi che va infusa una cultura del rispetto delle donne e va promosso un processo di alfabetizzazione emotiva che da Palermo giunga in tutte le città italiane”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.