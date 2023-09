Festa dei nonni a Montelepre con gli alunni della Scuola Alessandro Manzoni e l’AUSER

di Press Service

28/09/2023

Il 2 ottobre a Montelepre sarà onorata con un evento pubblico la Festa dei Nonni, giornata speciale per onorare e ringraziare i nonni.

In Italia, la Festa dei Nonni si celebra il 2 ottobre, ed è stata istituita per legge il 31 luglio 2005 dal Parlamento italiano. È una giornata che si pone l’obbiettivo di far conoscere e promuovere la cultura italiana del valore dei nonni per i bambini e per la famiglia allargata. L’obiettivo è anche quello di stimolare e promuovere la comunicazione e il dialogo intergenerazionale e rafforzare il legame tra nipoti e nonni.

Il 2 ottobre l’AUSER di Montelepre alle ore 16:00 organizza un incontro pubblico presso il Parco Urbano al quale interverranno la Presidente dell’AUSER di Montelepre Nuccia Gaetani, il Sindaco Avv. Giuseppe Terranova, la Scuola Alessandro Manzoni di Montelepre, l’AUSER provinciale e lo psicologo e criminologo Dott. Andrea Giostra che terrà un intervento introduttivo sul valore della figura del nonno nella cultura siciliana e in particolare di Montelepre.

Gli alunni della Scuola Alessandro Manzoni leggeranno alcune delle “Novelle brevi di Sicilia” che vedono protagonisti i nonni della comunità monteleprina e siciliana.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.