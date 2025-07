Sarà l’immancabile appuntamento con la Festa della Fava, giunta all’edizione numero 28, ad aprire, sabato 2 agosto dalle 21, il sipario a cielo aperto dell’Estate Campofioritana 2025 – organizzata dal Comune di Campofiorito con gli assessorati regionali delle Autonomie locali, dell’Agricoltura e del Turismo, il Gal Terre Normanne, con il contributo della Città Metropolitana di Palermo – che proseguirà per tutto il mese nel paese in provincia di Palermo.

A contorno del “piatto forte” – la fava, la sua lenta cottura dentro “quadare” che punteggeranno fino a notte inoltrata l’arteria principale di corso Gramsci e la degustazione assieme a vino e prodotti tipici – la performance, in via Regina Elena, del gruppo folklorico Tataratà di Casteltermini, la musica e i balli del Trio Melody, il cooking show di Salvatore Terruso, alias “Il Pastaio Matto”.





La festa rende omaggio e memoria, in perfetta falsariga, all’antica tradizione contadina che vedeva i nuclei familiari celebrare, il primo giorno di agosto di ogni anno, la chiusura dell’anno agrario, fissata al 31 luglio, con la cottura e la consumazione in famiglia di fave secche frutto dell’ultimo raccolto. Rito di passaggio, ringraziamento e propiziazione, nei caldi giorni d’estate in cui le famiglie saldavano i debiti e programmavano la stagione a venire.

In installazioni che rievocano fedele gli antichi “pagghiara”, abitazioni agricole costruite con canne, legna e paglia, le fave verranno cotte nelle caratteristiche pentole chiamate “quadare” e distribuite, accompagnate dall’“ammogghiu”, cioè olio, sale, aglio e pepe nero, e da vino locale. A tutto penseranno i volontari: l’evento, infatti, ogni anno vede la partecipazione di un centinaio di cittadini di diversa età, in un’opera incessante di memoria vissuta e tramandata.





“L’Amministrazione comunale di Campofiorito – dichiarano il sindaco Giuseppe Oddo e l’assessore alla Cultura, Mario Milazzo – è orgogliosa di riproporre la Festa della Fava, con l’obiettivo di far conoscere e promuovere un prodotto agricolo locale attraverso la riproposizione in chiave comunitaria di un’usanza contadina quasi dimenticata, e negli anni diventata, grazie alla costante e sempre più numerosa presenza di visitatori, al necessario e insostituibile lavoro dei tanti cittadini volontari. Un formidabile strumento di promozione del nostro territorio e della nostra comunità, che consolida così il suo rapporto con il passato e crea momenti di crescita sociale, culturale ed economica”.





Il cartellone estivo

L’Estate Campofioritana non finisce qui, anzi è solo all’inizio. Domenica 3 agosto, sempre alle 21,30 e sempre in corso Gramsci, “White Motor Party”, festa “in bianco” tra motori e musica a cura dell’associazione Carpe Diem. Lunedì 4 agosto, in via Regina Elena, pop e jazz con la band A prima vista. Martedì 5, il cabaret di Carlo Kaneba e Antonella Cirrone. Mercoledì 6, Omaggio ad Antonello Venditti con l’Alta Marea band, mentre giovedì 7 sarò protagonista il karaoke di “Cantando sotto le stelle” a cura di Carpe Diem. Venerdì 8 agosto, commedia brillante in tre atti “‘A jettatura” di Rocco Chinnici a cura dell’associazione Viva la Vida di Sambuca di Sicilia. La prima settimana di agosto sarà suggellata dalle emozioni della “Notte dei mille colori… Notte bianca e non solo!, con il cabaret di Alessandro Gandolfo, le danze con il gruppo Liscio 2000 e l’esibizione notturna no stop di artisti di strada, circo contemporaneo, giocoleria, equilibrismo, clowneria, magia comica e danza. Una notte mozzafiato che prevede spettacoli di danza aerea su cerchio sospeso, funambolismo, show di fuoco, oltre a balli e cooking show.





Si riprenderà lunedì 11 agosto con Emanuele Alessi e il suo “Magic Show”, poi martedì 12 la dedica sarà per bimbi e famiglie con musica e animazione di Real Events. Venerdì 22, concerto acustico del cantautore Valerio Bruner, a cura dell’associazione Attori Locali, e sabato 23 proiezione del corto documentario “Radio Corleone” di Alice La Sala e Giuseppe Provenzano, prima del live set “Chi Vidi? – Un diario di viaggio” degli Attori Locali.

Festa del patrono

Domenica 24 agosto Campofiorito celebrerà infine, dalle 18,30, il proprio santo patrono, santo Stefano Protomartire, con la processione del simulacro e la solenne celebrazione eucaristica.

Luogo: Campofiorito (PA), CORSO GRAMSCI

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.