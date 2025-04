In occasione della Festa della Liberazione, l’assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo, ha rivolto un messaggio carico di significato storico e civile a tutte le cittadine e i cittadini.

“Ci avviciniamo al 25 aprile, una data che segna un passaggio fondamentale nella storia del nostro Paese: la riconquista della libertà, della dignità, della democrazia. Una festa di popolo, che unisce generazioni diverse nel ricordo di chi lottò, spesso a costo della vita, per restituire all’Italia un futuro libero e repubblicano. È in quella stagione di coraggio e sacrificio che affonda le radici la nostra Costituzione, che sancisce con chiarezza il ripudio del fascismo e di ogni forma di dittatura. Una scelta netta, che dobbiamo continuare a onorare con senso civico e responsabilità. In momenti difficili come quelli che stiamo vivendo, sentiamo ancora più forte il bisogno di richiamarci ai valori fondanti della nostra Repubblica: la libertà, la solidarietà, la giustizia sociale. Quei valori cristiani e democratici che furono guida per grandi padri della patria come Alcide De Gasperi, esempio di sobrietà, dialogo e spirito di servizio. Quest’anno, il 25 aprile arriva mentre il mondo piange la scomparsa di Papa Francesco, voce instancabile dei poveri e degli ultimi. Il suo insegnamento resta per noi un richiamo potente alla fraternità, alla pace e al rispetto della persona umana. A tutte le cittadine e i cittadini siciliani, rivolgo fin d’ora un augurio sincero per una serena Festa della Liberazione, nel segno della memoria e dell’impegno per il bene comune”.

