In occasione della ricorrenza della Festa dell’Albero di quest’anno è stata organizzata dal Comune di Alcara li Fusi, in sinergia con l’Istituto Comprensivo Guglielmo Marconi guidato dal Dirigente Ing. Antonino Macula e in collaborazione con L’ Assessorato Regionale dell’agricoltura servizio per il territorio di Messina e l’Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina, la messa a dimora di due alberelli presso le aree verdi dei plessi scolastici della Scuola primaria e della Scuola dell’infanzia.

La festa ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni sul ruolo fondamentale degli alberi per il nostro pianeta in tema con la sostenibilità ambientale, il contrasto alla crisi climatica e la tutela della biodiversità.

Obiettivo è valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo e ricordare il ruolo fondamentale che i boschi e le foreste hanno nel nostro ecosistema come ribadito dal Sindaco Ettore Dottore e dall’ Assessore alla Pubblica Istruzione Morena Manasseri.

Gli alunni sono stati coinvolti alla piantumazione di un albero di ulivo con l’aiuto professionale degli operatori della forestale Gioitta Santino, Nicola Consiglio e il capo operaio Di Gaetano Amedeo.

Erano presenti anche l’ispettore superiore Di Lapi Benedetto e l’ agente forestale Di Pane Lorenzo.

Piantare alberi, nella semplicità del suo gesto, è uno degli atti più simbolici e ricchi di speranza che si possa immaginare. Significa vivere nel ritmo della natura e contribuire al futuro della terra.

Data Inizio: 23/11/2023

Data Fine: 23/11/2023

Ora: 12:00

Artista: Nessuno

Prezzo: 0.00

