Alla festa nazionale dell’Udc, a cui ha preso parte anche Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, ed i Ministri Tajani, Salvini, Giorgetti, Abodi ed altre figure di spicco della Politica Italiana, è stata presente una numerosa delegazione di dirigenti ed amministratori locali dell’Udc guidato in Sicilia dall’On. Decio Terrana.

“Sono molto soddisfatto del contributo che noi Siciliani abbiamo apportato alla manifestazione – comunica l’On. Terrana – La Sicilia è sempre stata uno zoccolo duro dell’Unione di Centro e negli anni continuiamo a dimostrarlo. La nostra presenza è stata numerosa e certamente ben evidente; abbiamo trasmesso il nostro entusiasmo che ci porta a crescere di giorno in giorno sui territori”.





Alla festa nazionale dell’Unione di Centro, che rappresenta anche il primo evento del nuovo Segretario Nazionale Antonio De Poli, hanno partecipato i maggiori esponenti del Governo Nazionale e della Politica Italiana.

“Un ringraziamento al neo segretario nazionale Antonio De Poli, i contenuti dei talk di alto spessore e la partecipazione dei vari esponenti del Governo alla nostra festa nazionale sono un chiaro segnale della presenza del nostro partito nelle iniziative politiche del governo italiano. Da sempre l’Udc ha rappresentato moderazione ed ha lottato, e continua a farlo, per rappresentare i valori non negoziabili e per promuovere la Dottrina Sociale della Chiesa”.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

