Le Feste Medievali di Motta Sant’Anastasia sono tornate a incantare il pubblico: ieri sera, l’edizione numero ventotto ha aperto con un vero e proprio trionfo di visitatori una settimana intensa di storia, spettacolo e tradizione, che si concluderà domenica 17 agosto. Fin dai primi momenti, il borgo si è animato di persone, confermando l’evento tra i più attesi dell’estate mottese e non soltanto.

Le vie del centro storico si sono trasformate in un suggestivo scenario d’altri tempi, avvolte dai colori e dai vessilli dei tre rioni cittadini – Giovani Maestri, Vecchia Matrice e Panzera – che, con impegno e dedizione, curano l’organizzazione dell’evento, patrocinato dal Comune. Cortei in abiti medievali, spettacoli itineranti, musiche e danze hanno animato l’intero borgo, regalando ai visitatori un’esperienza immersiva capace di coniugare intrattenimento e valorizzazione delle tradizioni locali.

Introdotto quest’anno, anche il servizio navetta gratuito si è rivelato un successo: visitatori e residenti hanno potuto parcheggiare comodamente le proprie auto nei parcheggi di piazza Mercato e viale della Regione e raggiungere il cuore della festa con facilità grazie al bus-navetta.

L’iniziativa, che proseguirà fino a domenica 17 agosto, proporrà ogni sera un ricco programma di appuntamenti per offrire al pubblico l’opportunità di vivere un vero e proprio viaggio nella storia.

“Tantissimi i visitatori alle feste medievali già all’apertura di ieri – dichiara il sindaco Antonio Bellia -. Siamo davvero felici perché tutti i sacrifici e l’impegno dei nostri Rioni e della nostra Amministrazione hanno visto e vedono un gran successo grazie ai servizi, agli spettacoli e a un percorso meraviglioso che rendono questa manifestazione unica nel suo genere in Sicilia e tra le migliori organizzate nei dettagli in tutta Italia”.





