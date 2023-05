Festeggia a Trapani la Uil Fpl che con 125 voti conquista sei seggi su dodici al Comune di Mazara del Vallo. Lo comunicano gli stessi segretari Totò Sampino e Giorgio Macaddino a seguito dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle rsu che ha visto la partecipazione di oltre il 90% degli aventi diritto: “Siamo molto soddisfatti per aver ottenuto la conferma di una leadership che continueremo a coltivare con impegno e responsabilità. Ringraziamo tutti i sostenitori dei nostri candidati e della nostra lista e auguriamo buon lavoro agli eletti garantendo che continueremo ad essere al loro fianco per migliorare la qualità del lavoro”. A votare sono stati 263 lavoratori su un totale di 295. A Cisl e Cse sono stati assegnati due seggi, 1 rispettivamente a Cgil e Csa. Le elezioni al Comune di Mazara si sono tenute con un anno di ritardo a causa dei ricorsi presentati da due sindacati autonomi. Ma in tutto questo tempo la Uil Fpl ha continuato a lavorare e ad essere presente nel territorio raggiungendo dei traguardi importanti, così come spiegano Sampino e Macaddino: “Finalmente tutti i 180 lavoratori del Comune di Mazara sono passati da part-time a full time. Stesso risultato per sei assistenti sociali, anche loro stabilizzati a 36 ore. Un altro successo di questo sindacato è stato quello di ottenere trentasette progressioni verticali di diverse categorie che daranno, quindi, la possibilità ai lavoratori con requisiti e titoli di studio di progredire e fare carriera. Ma il nostro impegno non finisce qui – continuano i sindacalisti -. Adesso chiediamo all’Amministrazione una vera e massiccia formazione professionale per mettere tutti i dipendenti al passo con l’innovazione e la digitalizzazione ed essere così pronti a lavorare ai progetti del Pnrr e alle altre risorse in arrivo”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.