Si è concluso a Bisacquino, in provincia di Palermo, il Festival dei Cinque Sensi, l’evento dall’anima “multisensoriale” in cui la natura incontra la fede, l’arte popolare si fa racconto e tutto parla di cultura, tradizione e bellezza. Ma già l’amministrazione comunale pensa al futuro: il prossimo 23 agosto, infatti, si svolgerà il Festival delle Eccellenze.

A Bisacquino, tra colline generose e tradizioni senza tempo, è terminata la prima edizione del Festival dei Cinque Sensi che ha visto l’amministrazione comunale, nella persona del sindaco Tommaso Di Giorgio e del suo staff, impegnati nel dare vita ad un evento volto a valorizzare le eccellenze del territorio bisacquinese.

Si tratta di uno dei 30 interventi del progetto “Bisacquino, borgo del cinema e delle arti”, co-progettato e realizzato insieme ad “Impacta”, finanziato dal Ministero della Cultura a valere sulle risorse del Pnrr con la Missione 1 per la Rigenerazione, Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura dell’Investimento 2.1. “Attrattività dei borghi storici” – NextGenerationEU.

“Bisacquino non è una meta qualsiasi. È un luogo dove si riscopre la lentezza, dove la fede è vissuta e non solo raccontata, dove la terra parla e il cielo ascolta. È la Sicilia delle radici, quella vera, fatta di mani callose, pane spezzato e occhi rivolti in alto. Qui il turismo è un cammino, non una visita. È un invito a fermarsi, ad ascoltare, a sentirsi parte di qualcosa di più grande. Qui, ogni dettaglio è memoria, ogni pietra racconta una storia – racconta il sindaco Tommaso Di Giorgio e prosegue – Il Festival dei Cinque Sensi va ben oltre i giorni del suo svolgimento, intende promuovere, infatti, il turismo locale facendo conoscere le bellezze di Bisacquino, monumenti, chiese e musei, i prodotti di eccellenza, i beni immateriali come le tradizioni e anche la bellezza delle campagne circostanti e, in particolare, dei sentieri del monte Triona che fa parte di Natura 2000 e sul quale è costruito uno dei più affascinanti e misteriosi Santuari di Sicilia, quello della Madonna del Balzo. Dal cinema di Frank Capra alle feste religiose, dalle botteghe artigiane ai sentieri naturalistici dei Monti Sicani: tutto racconta un viaggio da vivere tutto l’anno, stagione dopo stagione, attraverso i cinque sensi.”

Non è un caso, infatti, che già all’indomani della conclusione di questo evento l’amministrazione comunale sia già a lavoro per Il “Festival delle Eccellenze – Notte Bianca e sagra dell’olio e della cipolla Bisacquinese”. Come il Festival dei Cinque Sensi, anche questo evento è finanziato dal Ministero della Cultura con i fondi del PNRR a valere sulla misura “Missione 1 – Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, investimento 2.1 Attrattività dei Borghi storici finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU e rientra tra i 30 interventi del progetto Bisacquino, Borgo del cinema e delle arti.

Il Festival delle Eccellenze si svolgerà il 23 agosto a partire dalle 22:00 in via Decano don Calogero di Vincenti. La manifestazione prevede una mostra mercato dei prodotti tipici locali e di eccellenza, la degustazione gratuita di piatti a base di olio e di cipolla bisacquinese, giochi e spettacoli. Special Guest: Dj Molella. Poi, sul palco centrale, spettacolo danzante della scuola di Ballo “Feeling Dance Accademy”, l’esibizione del giovane talento: Marta Pitì e lo spettacolo musicale di GIACOMO TANTILLO & THE ZISAS. Infine, per tutta la notte, gli amanti del liscio potranno ballare con l’orchestra “Liscio 2000”.

Il Festival delle Eccellenze rappresenterà un’altra occasione di far conoscere la ricchezza culturale delle tradizioni e le eccellenze delle aziende locali oltre alla bellezza di monumenti ricchi di storia come la chiesa Madre definita “Scrigno di tesori d’arte”, il Santuario della Madonna del Balzo dal quale si ammira un panorama mozzafiato e si respira il mistero della rivelazione di Maria avvenuta nel 1664 con tanti miracoli e il Calvario con il suo splendido giardino storico e il pezzo della reale croce di Cristo e, ancora, il museo civico (fra i cinque più importanti della Sicilia) e l’affascinante museo dell’orologio della Famiglia Scibetta, famosi costruttori, per tante generazioni, di orologi da torre. Ma non solo. Lo storico Borgo dei Monti Sicani diede i natali a Frank Capra, uno dei più grandi registi della storia del cinema. Qui è possibile ammirare i grandi murales a lui dedicati, visitare la sua casa e il quartiere dove è nato e cresciuto fino al giorno dell’emigrazione negli Stati Uniti d’America, fino a compiere un emozionante percorso multimediale all’interno del museo civico nell’apposita sezione a lui dedicata.

Queste le aziende locali presenti al Festival dei Cinque Sensi che, con la loro partecipazione, hanno arricchito l’area espositiva: l’azienda agricola “La Sala” produttrice di olio, birra e patè di olive; “Al Mulino di Nonno Mommo” con farine e pasta autoprodotta; l’azienda agricola “Gaudiano” con miele e mandorle e l’azienda “Sicilia Struzzi” specializzata nella produzione di carne di struzzo. Alcune di queste, insieme ad altre, saranno presenti anche al Festival delle Eccellenze.





