La città di Canicattini Bagni continua a registrare uno straordinario boom di presenze in questa estate 2025, con migliaia di persone, tra vacanzieri ospiti nel sud est della Sicilia, e visitatori provenienti dai Comuni viciniori, che in particolare nei fine settimana si riversano nel suo centro storico che l’Amministrazione comunale, attraverso bandi pubblici di sostegno alle imprese della ristorazione e della somministrazione, ha riqualificato, rendendolo più accogliente ed ospitale.

A fare da traino oltre ad una diligente accoglienza, una situazione climatica ottimale e piacevole con il clima mite e la leggera brezza che caratterizza le serate canicattinesi, è il corposo cartellone di manife-stazioni di grande spessore, tra musica, sagre e tradizioni, che con il XXII Festival del Mediterraneo l’Amministrazione comunale ha messo in cantiere con la collaborazione delle realtà associative e imprenditoriali della città e il contributo di Enti quali la Regione e il SAI del Ministero dell’Interno.

E tra gli appuntamenti più attesi, come da tradizione ormai in questi ultimi tre anni, c’è il Festival del Rifugiato del 15 agosto, giorno del ferragosto, ore 21:30, che la città che ospita e accoglie da 11 an-ni giovani e famiglie di immigrati, diventando modello di “buone prassi” a livello nazionale, integrandoli nel proprio tessuto sociale, dedica ai tanti che approdano nella nostra terra.

Ospite di questa terza edizione 2025 del Festival è il musicista siracusano conosciuto in tutto il mondo, ROY PACI accompagnato dall’inseparabile band degli ARETUSKA.

Naturalmente a Canicattini Bagni e dintorni c’è grande attesa per lo spettacolo e le fusioni musicali del trombettista augustano tra rocksteady, ska, soul, funk e melodie mediterranee.

E la città, come assicurano il Sindaco Paolo Amenta, l’Amministrazione comunale, le associazioni e le imprese Passwork e La Pineta che gestiscono le strutture per immigrati e sono impegnate nella riuscita di questo evento, è pronta ad accogliere i tanti che arriveranno in Piazza XX Settembre, così come lo è stata in questi giorni e in queste settimane d’inizio estate.

Sabato 9 agosto, dopo l’appuntamento del 2 con Gianmarco Carroccia e la musica di Lucio Battisti e Mogol, sono stati infatti in migliaia a concentrarsi sugli Iblei, ancora a Canicattini Bagni, in Piazza XX Settembre, per rituffarsi nella grande musica che negli ultimi 50 anni ha segnato il panorama musicale italiano, con i POOH, magnificamente interpretati dalla band siracusana dei REPLAY POOH.

A far cantare e ballare i tanti presenti in Piazza XX Settembre tra un un brano e l’altro, “Pensiero”, “Dammi solo un minuto”, “Piccola Katy”, “Tanta voglia di lei”, “Chi fermerà la musica”, e tante altre canzoni portate al successo da Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Stefano D’Orazio e Riccardo Fogli, sono stati Gabriele Cattano, chitarra; Samuele Vecchio, voce; Francesco Di Grazia, basso; Andrea Garro, tastiere; Alfio Ferraro (che ha preso momentaneamente il posto di Renato Marino, assente) alla batteria; e Angelo Fangano, chitarra.

Canicattini Bagni “Città del Liberty e della Musica”, rivive, dunque, e riparte alla grande, dopo gli anni bui del Covid e lo fa integrando e coinvolgendo tutte le realtà cittadine.





Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.