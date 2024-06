Ci saranno anche i bimbi e le famiglie che frequentano il centro socioeducativo il Melograno a Maregrosso al “Festival delle città bambine” che si terrà a Scampia dal 15 al 17 giugno a conclusione del progetto nazionale “Ip Ip Urrà – Infanzia Prima” selezionato da impresa sociale Con i bambini nell’ambito del fondo di contrasto alla povertà educativa minorile. Ip ip Urrà termina il suo viaggio a Scampia (Na) dove ha sede l’associazione chi rom e…chi no, capofila dell’iniziativa che da sud a nord ha coinvolto tantissimi partner, enti e scuole su dieci regioni italiane.



Per la Sicilia, protagonista del progetto è stata la cooperativa sociale EcosMed, che fa parte del Distretto Sociale Evoluto di Fondazione Messina, da sempre impegnato nella promozione dei diritti dell’infanzia, determinanti per la crescita del capitale sociale di un territorio. In questi quattro anni Ip Ip Urrà ha contribuito a sviluppare le attività del centro socioeducativo il Melograno di Maregrosso che, partito come polo di quartiere, in particolare a supporto delle famiglie della storica baraccopoli nel tempo ha avuto la capacità di accogliere bimbi e genitori da tutte le parti di Messina. E sono infatti più di 40 i bambini e le bambine dai 0 ai 6 anni e almeno 37 i genitori con i quali si è lavorato anche attraverso innumerevoli laboratori con cui i piccoli hanno imparato a manipolare i più diversi materiali per creare forme colorate, hanno seguito suoni e ritmi muovendosi a tempo, hanno letto e fantasticato mondi straordinari sospinti dalle storie più appassionanti. E poi hanno anche “viaggiato” per imparare a giocare all’aria aperta: sui colli Peloritani, al mare, nei parchi cittadini e nella piazza del Municipio. Testimoniando che il gioco è un diritto di tutti. E un giorno alla settimana, sorseggiando un caffè, le mamme si sono concesse uno spazio tutto per loro per confrontarsi sui temi dell’educazione e della cura delle bambine e dei bambini. Uno spazio che, in alcuni momenti dell’anno, si è aperto anche ai papà.



Il “Festival delle città bambine” è il terzo e conclusivo viaggio di comunità del progetto in cui sono attesi almeno 150 partecipanti provenienti da 10 regioni del nostro Paese. Il percorso è iniziato nel 2020 e ha coinvolto complessivamente 15.648 bambine e bambini, il 23,5% di origine straniera. Sono stati convolti circa 11.347 i genitori ed adulti di riferimento e oltre 80 operatori. Più di 400 iniziative tra percorsi, eventi, laboratori e feste di quartiere realizzate su scala nazionale.



Questo ultimo viaggio di comunità di Ip Ip Urrà assume la dimensione di un festival aperto alla città, in cui le famiglie provenienti da tutta Italia e dai tanti posti del mondo incontreranno le rete territoriale di Scampia e la città di Napoli all’interno di tre giorni di laboratori, parate, incontri, workshop e un convegno finale.

Due alberghi sono locati per intero, una residenza religiosa, con campo base presso il Centro Chikù cibo e cultura, tante le realtà cittadine coinvolte in vari intrecci nazionali come l’orchestra Musica Liberi Tutti – Pratiche quotidiane per crescere insieme a Suon di Musica a Scampia che si gemella con “TrillArgento” orchestra di Genova.



In chiusura, il 17 giugno, si terrà il convegno conclusivo dell’esperienza nella sede dell’Università Federico II di Scampia. Interverranno il presidente dell’impresa sociale Con i Bambini Marco Rossi Doria, l’assessora all’istruzione e alle Famiglie Maura Striano, i rappresentanti delle Istituzioni, dell’Università e del Terzo Settore, le famiglie, scrittori, urbanisti, pedagogisti. In quella sede sarà lanciato il Manifesto per l’infanzia e la pubblicazione del diario Parole Appuntate – il quaderno di Ip Ip Urrà.



I partner del progetto: Associazione Chi rom…e chi no (capofila Napoli); Cooperativa Sociale Il Cantiere (Bergamo), Coop L’Abbaino (Firenze), Coop. Soc. Mignanego (Genova), Ass. Comunità Progetto Sud (Lamezia Terme), Ass. Fermenti lattici (Lecce), EcoS-Med coop. soc. (Messina), Libera Compagnia di Arti & Mestieri Sociali (Pioltello- Mi), Associazione 21 luglio (Roma), Coop. Soc. Educazione Progetto (Moncalieri -To), Fondazione Zancan, Università Federico II centro Sinapsi e tante scuole, enti e partner sparsi lungo lo stivale.



Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org.

