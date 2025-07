L’organizzazione è curata dall’Associazione Solidarietà Cristiana di cui è Presidente Monica Giglio, che attraverso i suoi associati e volontari, vuole programmare 3 giorni di intrattenimento ricreativo, culturale e musicale per salutare l’estate villabatese, alle stesse si aggiungono i tanti eventi organizzati nel territorio di Villabate.

Il progetto che si vuole portare avanti è come sempre in forma gratuita per gli ospiti fruitori degli spettacoli, e proprio per questo che necessita di poche ma importantissime risorse ricevibili da piccole sponsorizzazioni/donazioni in cambio di visibilità pubblicitaria.





Avendo avuto la piena disponibilità dai proprietari, la location individuata è “Villa Laura” spazio privato sito in Villabate Pa Via Giovanni Paolo II nr.27.

Le giornata individuate e confermate sono 3, giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 Settembre, gli eventi saranno animazione bimbi, dibattito culturale con tavola rotonda tra associazioni, scuola e imprenditoria, mentre le serate saranno allietate da dibattiti, spettacoli di cabaret e musica dal vivo, il tutto con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Luogo: Villabate , Via Giovanni Paolo II , 27, VILLABATE, PALERMO, SICILIA

