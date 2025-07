Un viaggio sensoriale tra vigne, frantoi, spettacolo e tradizione. Il Circuito di Bacco 2025 si prepara ad animare l’estate siciliana con un calendario di appuntamenti che da fine agosto a settembre attraverseranno l’Isola, unendo il gusto alla bellezza dei luoghi, la cultura all’identità produttiva dei territori.

Promosso dall’Istituto Regionale Vini e Oli di Sicilia (IRVO), il festival si propone di rafforzare l’identità vitivinicola e olivicola della Sicilia attraverso un format itinerante che mette al centro il valore delle aziende e la qualità delle produzioni locali. L’obiettivo è coinvolgere turisti, appassionati e famiglie in un’esperienza multisensoriale capace di raccontare – attraverso il vino e l’olio – la storia e l’anima autentica dell’Isola.

Un’opportunità concreta per cantine e oleifici siciliani, che potranno trasformarsi in luoghi di accoglienza, scoperta e spettacolo, aprendo le proprie porte a un pubblico selezionato fino a 250 ospiti per tappa. Ogni evento sarà ospitato da un’azienda che risponde a precisi requisiti tecnici e logistici, offrendo visite guidate, degustazioni di vini e oli d’eccellenza, spettacoli di teatro, musica e danza, oltre a momenti di coinvolgimento diretto con la cucina siciliana.

Tra questi, la sessione “Cuochi per un giorno”, pensata per far vivere in modo attivo e divertente la preparazione di piatti tipici, rafforzando il legame tra tradizione culinaria e partecipazione.

Le aziende interessate a candidarsi dovranno inviare una manifestazione di interesse entro le ore 10:00 del 28 luglio 2025, allegando la documentazione richiesta e una relazione tecnica attestante il possesso dei requisiti, come da allegato, https://www.irvos.it/wp-content/uploads/2025/07/manifestazione-di-interesse-circuito-di-bacco-signed.pdf, all’indirizzo PEC: direzione.irvos@messaggipec.it.

Il Circuito di Bacco 2025 non è solo un evento, ma una visione: una strategia di promozione che mette in rete produzioni, territori e comunità, stimolando il turismo rurale e valorizzando le eccellenze che rendono la Sicilia unica al mondo.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.