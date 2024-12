In occasione delle festività natalizie, come ogni anno, da ben 22 anni, si è svolto, presso il Circolo velico di Marina di Riposto, il tradizionale scambio di auguri tra i vertici del Marina di Riposto-Porto dell’Etna, rappresentati dall’ amministratore delegato, Mario Zappalà, il direttore Leo Biasi, l’ispettore Emiliano Indelicato, i dipendenti del Porto dell’Etna e del cantiere navale. Il 2025 è stato anticipato nel corso dell’incontro, porterà tante novità al Marina di Riposto. L’ha detto l’a.d Mario Zappalà.

“Il 2024 -ha dichiarato l’a.d Zappalà- è stato un anno di investimenti importanti per il Marina di Riposto, perché dopo tanti anni, la società ha deciso di rinnovare attrezzature fondamentali per il prosieguo dell’ attività, soprattutto nel reparto del cantiere navale. Già avevamo effettuato degli investimenti rilevanti-ha spiegato-come il rinnovamento delle colonnine per l’erogazione di acqua e luce, e a questo punto, per stare al passo con i tempi, rispetto alle novità che galoppano ad una velocità della luce, abbiamo pensato di intervenire rinnovando alcune strutture del cantiere navale, come il modernissimo travel lift, con la differenza di alare barche fino a 250 tonnellate, rispetto alle 160 tonnellate del precedente, con la novità di avere una maggiore manovrabilità nel cantiere. Ancora un altro investimento è stato previsto per la movimentazione delle imbarcazioni, ovvero un carrello radio comandato. Sempre all’ interno del cantiere navale è stato rinnovato il parco attrezzature e mezzi. Sul porto -ha aggiunto- abbiamo investito rinnovando le sbarre del parcheggio in entrata ed uscita con un nuovo software che consente di pagare con carta di credito. Per quanto riguarda la stagione estiva trascorsa -ha detto-mi ritengo abbastanza soddisfatto, ma poiché siamo ambiziosi, cerchiamo di ottenere risultati migliori per la prossima stagione. La stagione 2024 è equiparabile alla stagione 2023, in termini di fatturato, ma rispetto all’ anno scorso, abbiamo avuto meno maxi yacht e più yacht di media grandezza dai 50 metri in su, con il circa 60% di presenze straniere. Per il 2025 auspichiamo di migliorare i transiti, un grandissimo risultato è stato ottenuto sugli stanziali (utenti che affittano o acquistano posti barca) è tutto sold out e abbiamo anche liste di attesa, per i transiti c’è l’auspicio di incrementarli, perché danno lustro al nostro Marina ed anche alle nostre casse. Intanto durante lo scambio di auguri con il personale in forza ala porto e al cantiere, mi sento di ringraziare i dipendenti, per il lavoro fin qui svolto e auspico che continuino con la stessa dedizione, professionalità ed impegno, molto apprezzati dai nostri clienti”.

Intanto tra le novità che interessano il Porto dell’Etna, anche la predisposizione di un’app che consente ai clienti di monitorare i consumi di acqua e luce, credito e ricarica attraverso il loro smartphone. Allestita presso la reception una stazione metereologica, consultabile attraverso un display dotato di anenometro (venti),pluviometro(pioggia), termometro (temperatura)e barometro (pressione atmosferica). La società sta inoltre valutando con un gruppo internazionale qualificato di prevedere un impianto di carburante green ad idrogeno. Ad ottobre 2025 infine il Marina sarà presente all’ Icomia 2025 World Marinas Conference a Venezia.

Riposto, 21.12.14 U.S/P.T





Luogo: MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ ETNA , VIA DUCA DEL MARE , 1, RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.