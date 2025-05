Bilancio positivo registrato nella prima settimana della Fiera del Mediterraneo a Palermo. Migliaia i visitatori che hanno già fatto ingresso nella Campionaria, inaugurata il 24 maggio. Tra i viali della Fiera e all’interno dei padiglioni, casalinghi, complementi di arredo, attrezzi per il giardino, concessionarie di auto e moto, abbigliamento, oggettistica, artigianato locale ed etnico, giochi per bambini. Nella Campionaria 2025 non manca nulla. Affollati l’Area Food e il grande Luna park, con nuove attrazioni. Ogni sera sul palco uno spettacolo diverso con le band del momento, con la direzione artistica di Sasà Taibi. Rta racconta i momenti più significativi in Fiera, ogni giorno in diretta radio-tv.

La Campionaria è aperta tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 24. Sabato e domenica dalle 10 alle 24. Biglietto intero 2,50 euro. Ingresso gratuito dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19.





Luogo: Fiera del Mediterraneo, via Sadat, 3, PALERMO, PALERMO, SICILIA

